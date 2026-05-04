Nach schwerem Sturz in Portugal: Spendenaufruf für Enduro-Ass Felix Bähker

Im Rahmen des Hard-Enduro-Veranstaltung in Lagares in Portugal gab es am Wochenende nicht nur gute Nachrichten durch den Sieg von Red-Bull-KTM-Ikone Manuel Lettenbichler. Leider gab es auch einen bösen Zwischenfall. Der 21-jährige Beta-Fahrer Felix Bähker ist am Samstag bei feuchten Bedingungen schwer gestürzt und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Wahl-Österreicher, der mit einer ehemaligen nordischen Kombiniererin liiert ist, wurde mittlerweile auch operiert.

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Das Problem: Der ehemalige Junioren-Vize-Europameister hat sich Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen und spürt nach letzten Informationen aus seinem Umfeld seine Beine noch nicht. Über die internationale Online-Plattform «GoFundMe» kann seit Sonntag gespendet werden. Das Motto des Spendenaufrufs lautet «Felix muss zurück auf die Beine!» – und das Echo ist enorm. Das erste große Ziel von 50.000 Euro wurde bereits übertroffen – am Montagnachmittag waren bereits mehr als 60.000 Euro im Spenden-Pott.

Initiator war Milan Schmüser

Initiator des Spendenaufrufs war Bähkers deutscher Enduro-Kollege und Super-Enduro-Spezialist Milan Schmüser – er hatte den Aufruf am Sonntagvormittag über die Plattform gestartet und in den sozialen Medien verbreitet. «Danke an jeden, der es geteilt und gespendet hat. Ich denke, damit können wir dem Felix eine Sorge vorerst nehmen. Der Spenden-Link ist offen , ihr könnt weiter spenden. Ich bin stolz, was wir bisher tun konnten.»

Übrigens: Auch für den Tiroler Dominic Haselwanter wird im Moment in der Offroad-Szene gesammelt. Der Kumpel von Dakar-Held Tobias Ebster war im Dezember schwer gestürzt und ist seit dem auf den Rollstuhl angewiesen. Bis zuletzt wurden mehr als 200.000 Euro gesammelt. Beim Hard Enduro-Event in Oberhof in Kärnten sind am Wochenende nochmals 3.200 Euro hinzugekommen.

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