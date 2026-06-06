Red Bull Erzbergrodeo: Daniel Sanders (KTM) siegte beim 2. Prolog

Während Rally-Raid-Star Daniel Sanders auf einer 450 EXC aus Mattighofen beim zweiten Prologlauf die Bestzeit markieren konnte, hatte die Freitags-Zeit seines italienischen Markenkollegen Andrea Verona in der Endabrechnung Bestand. Verona gewann somit den Iron Road Prolog des 30. Erzbergrodeos vor Sanders und dem US-Amerikaner Carson Brown, der ebenfalls auf einer KTM unterwegs war.

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Ist der 2. Lauf normalerweise durch die von 1.125 Fahrern stark in Anspruch genommene Strecke langsamer als der erste, so war die Strecke über Nacht abgetrocknet und ermöglichte tatsächlich hier und dort schnellere Zeiten. Der vierfache Sieger des Red Bull Erzbergrodeos Manuel Lettenbichler verbesserte sich zwar gegenüber seiner Zeit vom Freitag um 5 Sekunden, fiel jedoch in der Gesamtwertung einen Platz auf den vierten zurück. Da es beim Prolog für die Topfahrer in erster Linie darum geht, unter den ersten 50 zu landen und somit in die erste Startreihe des Hauptrennens am Sonntag zu kommen, ist der vierte Platz für den Hard-Enduro-Star Lettenbichler durchaus in Ordnung. Streng genommen sogar beachtlich, dass er sich in dieser harten Konkurrenz von Kollegen aus den schnelleren Disziplinen wie Rally und Enduro so weit vorne platzieren konnte.

Lettenbichler war 5 sec schneller, im Prolog fiel er aber auf Rang 4 zurück Foto: Nikolaus Mautner Markhof Lettenbichler war 5 sec schneller, im Prolog fiel er aber auf Rang 4 zurück © Nikolaus Mautner Markhof

Drei elektrisch betriebene Stark Future erreichten mit David Herbreteau, Marc Sans und Sébastien Tortelli die Top-10. Die 51-jährige Legende Graham Jarvis konnte sich nach dem Sturz im gestrigen Lauf auf seiner ebenfalls elektrisch betriebenen Eigenentwicklung Jarv-E vom 259. auf den 52. Platz verbessern und wird somit am Sonntag aus der 1. statt aus der 6. Reihe starten, da eine Reihe von Fahrern aus den Top-50 des Prologs im Hauptrennen nicht antreten werden.

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Ein exzellentes Ergebnis erzielte auch der deutsche Nachwuchsfahrer Lenny Geretzky aus Thüringen auf seiner KTM, der im SorryBro74-Team von Mario Roman unterwegs ist. Mit einer Zeit unter 11 Minuten belegte er in der Gesamtwertung einen äußerst soliden 15. Platz und startet somit beim Hauptrennen ebenfalls aus der 1. Startreihe. Lenny war auch schneller als die beiden Brightmore-Brüder Mitch und Ashton unterwegs, die ihre GASGAS mit einer nahezu identischen Zeit auf dem 19. und 20. Platz abstellten.

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Lettenbichler, der das Erzbergrodeo zuletzt viermal in Folge gewinnen konnte, gilt für das morgige 32 km lange Hauptrennen naturgemäß als Top-Favorit. Da Billy Bolt (Husqvarna) von einer Infektion an seiner gerade erst operierten Hand zurückgeworfen wurde, fällt einer der härtesten Konkurrenten des bayerischen Ausnahmefahrers Lettenbichler leider aus. Wade Young und Alfredo Gomez sind verletzungsbedingt ebenfalls nicht am Start. Der Kanadier Trystan Hart unternimmt einen weiteren Versuch, sich endlich seinen Traum von einem Sieg beim «Eisernen Giganten» zu erfüllen. Der KTM-Fahrer ist früher und ausgeruhter angereist als in den Jahren zuvor, körperlich in bester Verfassung und bis in die Haarspitzen motiviert. Der Bulgare Teo Kabakchiev (Sherco), der Spanier Mario Roman (Husqvarna) und der junge Brite Mitch Brightmore (GASGAS) sind ebenfalls zu dem Kreis derjenigen zu rechnen, die Potential für das Podium haben.

Andrea Verona siegte mit seiner Bestzeit aus dem 1. Lauf Foto: Nikolaus Mautner Markhof Andrea Verona siegte mit seiner Bestzeit aus dem 1. Lauf © Nikolaus Mautner Markhof

Meist erreichen gerade einmal 10 bis 15 von 500 Startern nach vier Stunden Renndauer die Zielflagge. Wenn nichts Aussergewöhnliches passiert, wird Lettenbichler bei er 30. Ausgabe des Erzbergrodeos wohl seinen 5. Sieg in Folge einfahren und somit zu den Rekordhaltern Blazusiak und Jarvis aufschließen.

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Ergebnisse Top-10: Prolog 2 – Erzbergrodeo:

Daniel Sanders (AUS, KTM), 10:32,957 Andrea Verona (I, KTM), 10:33,869 Carson Brown (USA, KTM), 10:35,086 Manuel Lettenbichler (D, KTM), 10:37,318 Michael Kratzer (A, Honda), 10:42,121 David Herbreteau (E, Stark), 10:42,402 Marc Sans (E, Stark), 10:48:439 Edgar Canet, (E, KTM), 10:49,497 Chris Gundermann (D, KTM), 10:51,683 Jonny Walker (UK, Triumph), 10:53,849

Ergebnisse Top-10: Prolog 1 & 2 – Erzbergrodeo: