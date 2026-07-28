Red Bull Romaniacs, Prolog: Kabakchiev wies Lettenbichler in die Schranken

Die 23. Auflage der legendären Red Bull Romaniacs brachte die Elite des Hard-Enduro-Sports bereits beim Prolog in Sibiu an ihre Grenzen. Das im 12. Jahrhundert von deutschen Siedlern gegründete Hermannstadt wurde 1919 nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien in Sibiu umbenannt. Wie Siebenbürgen im Herzen Rumäniens liegt, so findet auch der Prolog der Red Bull Romaniacs mitten in Sibiu statt. Und das Team um Andy Fazekas übertrifft sich Jahr für Jahr bei der aufwändigen Gestaltung der künstlich errichteten Hindernisse aus Holz, Steinen, Wasser, Beton und Metall. Gleichsam spektakulär wie herausfordernd ist die Streckenführung: Selbst die Weltelite hat dort schwer zu kämpfen und ist bedacht, keine oder so wenig Fehler wie möglich zu machen, um mit einer guten Platzierung und ohne Schaden an Mann und Material ins Ziel zu kommen.

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Im Finale konnte der Bulgare Teo Kabakchiev sich mit einer halben Sekunde denkbar knapp gegen den jungen Briten Mitch Brightmore durchsetzen. Manuel Lettenbichler kam als Dritter ins Ziel – der Prolog ist nicht unbedingt seine Stärke und das Vermeiden von folgenreichen Fehlern und Verletzungen ist für alle ein Faktor.

In der Adventure Ultimate Klasse holte sich etwas überraschend der Spanier Mario Roman auf seiner CF Moto MT450 den Sieg vor seinem Landsmann Pol Tarrés auf der Yamaha Ténéré 700. Pol hatte einen Fehler gemacht, den er auf der insbesondere für die schweren Adventure Bikes äußerst anstrengenden Strecke nicht mehr gutmachen konnte. Dritter wurde der Österreicher Dieter Rudolf auf einer KTM 890R.

Erwähnenswert ist, dass die Romaniacs in der 23. Auflage bei den Klassen deutlich zugelegt haben. Denn die Fahrer konnten sich in neun verschiedene Kategorien einschreiben: Neben den traditionellen Klassen Gold, Silber, Bronze Iron und Atom gibt es nun drei unterschiedliche Abstufungen bei den Adventure Bikes: Adventure Ultimate, Adventure Core und Adventure Lite. Zusätzlich wurde die Klasse «eMoto Hobby» eingerichtet.

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Lettenbichler ist der Favorit

Am Mittwoch (29. Juli) geht es in den ersten von vier Offroad-Renntagen. Kabakchiev ist in dem Format Hard Enduro Rallye traditionell sehr schnell unterwegs. Da Billy Bolt nach wie vor seine Verletzung auskuriert und nicht am Start sein wird, Mario Roman in der Adventure Ultimate Klasse an den Start geht, Wade Young ebenfalls verletzungsbedingt ausfällt und die Legende Graham Jarvis auf der Jarv-E unterwegs sein wird, ist damit zu rechnen, dass die drei Fahrer auf dem Prolog-Podium auch in den Offroad-Renntagen um die vordersten Plätze kämpfen werden. Mitch Brightmore konnte seine exzellente Form mit dem Sieg beim Silver Kings krönen, wo er Lettenbichler und Markenkollegen Trystan Hart hinter sich ließ. Über die gesamte Distanz ist Lettenbichler jedoch der klare Favorit, sofern er sich nicht verletzen oder technische Probleme haben sollte.

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Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Prolog: