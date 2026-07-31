Red Bull Romaniacs, 3. Tag: Kabakchiev mit Husarenritt vor Lettenbichler

Nachdem Teo Kabakchiev sich am zweiten Tag unter Wert geschlagen hatte, griff er am dritten an und unternahm den Versuch, dem Führenden Manuel Lettenbichler Zeit abzunehmen. Das gelang – auch wenn es am Ende eines ebenso langen wie schnellen Freitags in den Karpaten lediglich 53 Sekunden waren. Immerhin: Lettenbichler bei den Romaniacs in der Tageswertung geschlagen zu haben, können nicht viele von sich behaupten.

Werbung

Werbung

Der Kiefersfeldener zeigte eine gewohnt souveräne Leistung – auch wenn er in der LIVEmaniacs Sektion bei einem Downhill die Kontrolle über das Bike und dabei das Frontlicht und die Maske der KTM verlor. Genau zu dieser Passage gab es dann auch Kritik – dort haben es Martin Freinademetz und sein Team mit der Streckenführung etwas übertrieben. Das zeigte sich auch daran, dass Freinademetz James Moore dort kurz half. Und das, obwohl auch diese Sektion eine No-Help-Zone war, also normalerweise jegliche Fremdhilfe untersagt ist. Die Fahrer dürfen sich nur untereinander helfen. Wenn aber der Race-Director Hand anlegt, dann zur Gewährleistung der Sicherheit.

Freinademetz räumte nach dem Rennen ein: «In unserem Sport ist der Grat zwischen einfach und übertrieben schwer oft ein sehr feiner. Das richtige Mittelmaß sowohl für die Weltspitze als auch das Feld zu finden, ist eine Herausforderung. In dieser Abfahrt wäre es sicher besser gewesen, die Strecke etwas anders zu stecken.»

Lettenbichler kann mit Jarvis gleichziehen

In der Gesamtwertung hat Lettenbichler mit knapp 19 min nach wie vor ein beruhigendes Polster auf den Bulgaren Kabakchiev. So wird der Fokus des Weltmeisters am letzten Tag (Samstag) darauf liegen, Fehler zu vermeiden und den Sieg zu sichern. Sollte er das schaffen, dann würde er den siebten Erfolg bei den Romaniacs einfahren und mit Rekordhalter Graham Jarvis gleichziehen. Die 51-jährige Legende kam auf seiner Jarv-E, einem elektrisch betriebenen Prototyp seiner Eigenmarke, als 13. mit knapp 1,5 Stunden Rückstand ins Ziel.

Werbung

Werbung

In der Adventure Ultimate Klasse konnte der Spanier Pol Tarrés (Yamaha) die Tageswertung mit 4 sec knapp vor dem Gesamtführenden Landsmann Mario Roman (CF Moto) gewinnen. Mit dem Polster von gut fünf Minuten wird Roman den letzten Tag kontrolliert angehen, um den Gesamtsieg zu sichern.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen

Teo Kabakchiev: «Das war ein standesgemäßer Romaniacs-Tag, wirklich hart. Die zwei Auffahrten vor dem Service-Point hatten es in sich. Ich wusste, dass Manuel das alles sauber fahren würde und ich war darauf konzentriert, keine Fehler zu machen. Das habe ich geschafft und daher bin ich auch sehr zufrieden mit diesem Tag. Wir haben hart um die Führung miteinander gekämpft. Am Samstag wird es rund um Hermannstadt gehen und ich werde wieder mein Bestes geben.»

Es hieß, es wäre ein eher kurzer Tag. lettenbichler nach 7 stunden fahrzeit

Manuel Lettenbichler: «Obwohl es erst hieß, es wäre ein eher kurzer Tag, sind wir insgesamt fast 7 Stunden unterwegs gewesen. Es war wieder ein sehr schneller Tag und ich musste richtig pushen, weil ich wusste, dass Teo in diesem Terrain gut unterwegs ist. Die Abfahrt in der LIVEmaniacs Sektion war übertrieben gefährlich und das habe ich Martin Freinademetz auch gesagt. Wenn wir Top-Fahrer damit ein echtes Thema haben, dann denke ich an die anderen 20 Fahrer in der Gold-Klasse, die das auch fahren müssen.»

Werbung

Werbung

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Offroad-Tag 3:

1. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), 4:37:33 h 2. Manuel Lettenbichler (D, KTM), +53 sec 3. Michael Walkner (A, GASGAS), +16:38 min 4. James Moore (ZA, Beta), +21:31 5. Matthew Green (ZA, KTM), +32:53 6. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +36:34 7. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +36:38 8. Thomas Scales (ZA, Beta), +38:00 9. Lorenzo Gandola (I, Sherco), +38:45 10. David Cyprian (CZ, KTM), +59:45

Gesamtwertung nach Tag 3: