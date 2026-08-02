Red Bull Romaniacs, Tag 4: Manuel Lettenbichler deklassierte das Feld!

Mit einem in der 23-jährigen Geschichte der Red Bull Romaniacs seltenen Vorsprung von knapp über einer Stunde in der Gesamtwertung holte sich Manuel Lettenbichler den insgesamt siebten Sieg bei dem weltweit härtesten und prestigeträchtigsten Event im Segment Hard Enduro Rallye. Der KTM-Pilot gewann drei der vier Offroad-Tageswertungen und schloss den letzten und härtesten Tag mit einer Leistung ab, die viele Experten sprachlos machte.

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Nur 2023 gab es einen etwas größeren Vorsprung: Damals hatte Lettenbichler ein Polster von 1 Stunde und 9 min gegenüber 1 Stunde und 3 min bei der diesjährigen Auflage. Mit dem Sieg addierte Manuel Lettenbichler die Maximalausbeute von 2.000 Punkten im Hard Enduro World Ranking und baute damit seine Führung weiter aus.

Lettenbichler ging mit 19 Minuten Vorsprung in den Schlusstag

Nachdem der dritte Tag knapp an den bulgarischen Sherco-Werksfahrer Teo Kabakchiev gegangen war, betrug der Vorsprung Lettenbichlers auf Teo zu Beginn des letzten Tages noch knapp 19 min. Ein solides Polster, das sich aber bei einem Rennen wie den Romaniacs schnell in Luft auflösen kann, denn ein Moment der Unachtsamkeit, eine falsche Wahl der Linie kann zu massiven Zeitverlusten oder gar zum Ausscheiden führen.

Das musste leider der Österreicher Michael Walkner (GasGas) am eigenen Leib erfahren, der buchstäblich auf den letzten Metern bei einer Abfahrt stürzte, das Rennen nicht mehr beenden konnte und dafür eine 2 Stunden Zeitstrafe erhielt. Ein bitteres Ende für den österreichischen Privatfahrer, der über die gesamte Dauer der Rallye eine beeindruckende Leistung abgeliefert hatte und ohne den Sturz wohl auf dem Podium gelandet wäre.

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Von dem Missgeschick Walkners profitierte der erst 19-jährige Südafrikaner James Moore. Dessen Beta bereitete ihm am letzten Tag zwar massive Probleme, aber der Gewinner der letztjährigen Roof of Africa ließ sich davon nicht beeindrucken und absolvierte selbst die mit extremen Auf- und Abfahrten gespickte LIVEmaniacs-Sektion direkt beim Finish. In der Gesamtwertung rückte Moore damit auf den dritten Platz vor und vervollständigte das Podium.

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Manuel Lettenbichler Foto: Red Bull Manuel Lettenbichler © Red Bull

Teo Kabakchiev unterlief zu Beginn des vierten Tages ein Navigationsfehler und hatte darüber hinaus noch mit der Technik zu kämpfen. Doch der Bulgare ließ sich nicht unterkriegen und holte danach in beeindruckender Manier wieder Minute für Minute auf. Mit dem zweiten Platz in der Tageswertung sicherte sich Teo ebenso den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Das deutsche Nachwuchstalent Lenny Geretzky aus Thüringen schloss sowohl den vierten Tag als auch die Gesamtwertung auf einem mehr als respektablen 13. Platz ab.

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In der Adventure Ultimate Klasse sicherte sich der Spanier Mario Roman auf seiner CFMoto den Tagessieg. Sein Landsmann Spanier Pol Tarrés (Yamaha), der unter andorranischer Lizenz startet, wurde Tagesdritter und Zweiter in der Gesamtwertung. Beim Österreicher Dieter Rudolf (KTM) war es genau umgekehrt: Er beendete den vierten Tag als Zweiter und die Gesamtwertung als Dritter.

Die Stimmen der Top-4

Manuel Lettenbichler: «Ich bin sprachlos. Wir haben jetzt sieben Siege hier bei diesem verrückten Rennen einfahren können - ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es fühlt sich noch surreal an. Jeder Sieg hier bedeutet so viel harte Arbeit und es kann so viel passieren. Es bei den Romaniacs überhaupt ins Ziel zu schaffen, ist schon ein super Gefühl. Zu gewinnen ist natürlich das Beste. Die Auffahrten nach dem Service Point heute hatten es echt in sich. Teo war etwas zurückgefallen und ich konnte einfach meinen Rhythmus fahren und habe das genossen. Insgesamt ist es hier einfach ein super Rennen, du triffst andere Fahrer im Aufzug und jeder sitzt hier im gleichen Boot. Es ist ein tolles Gefühl, das alles mit den anderen Fahrern zu erleben.»

Teo Kabakchiev: «Die Strecke heute war wirklich schwer und meine Probleme am Anfang machten es nicht einfacher. Eine der Sicherungen war defekt und es hat eine Weile gedauert, bis ich das herausfinden konnte. Danach aber habe ich einige Plätze wieder gutmachen können. Das war heute mit Abstand der härteste Tag und nach den drei Tagen zuvor hat einfach auch eine Erschöpfung eingesetzt. Ich bin zufrieden und glücklich für das Team und alle, die mir geholfen haben. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht.»

Teodor Kabakchiev, Manuel Lettenbichler und James Moore Foto: Red Bull Teodor Kabakchiev, Manuel Lettenbichler und James Moore © Red Bull

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Matthew Green: «Das war heute ein typischer Romaniacs-Tag. Eine gute, harte Strecke. Im Wald gab es noch etwas Feuchtigkeit und Grip. Heute mussten wir unsere technischen Fähigkeiten beweisen und ordentlich pushen. Und ich bin richtig geflasht, dass ich heute zeigen konnte, was ich wirklich drauf habe. An diesem Tag als Dritter ins Ziel zu kommen, das ist schon etwas, worauf man stolz sein kann. Da die Romaniacs nicht Teil der WM sind, war mein Team nicht hier. Was für ein Abenteuer, ein absolut cooles Rennen.»

James Moore: «Ich habe den Tag durchaus genossen, obwohl der heute wohl dreimal so schwer war wie die Tage zuvor und ich einige Probleme mit dem Bike hatte. Zuerst hatte ich mir die Lüftung ruiniert und nach dem Service Point hat die Frontfederung den Dienst versagt. Das war ein völlig verrücktes Abenteuer und ich bin überglücklich, es ins Ziel geschafft zu haben! Meine Strategie heute war es, nicht gegen die anderen zu fahren, sondern gegen die Strecke. Berücksichtigt man, was alles passiert ist, dann bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.»

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Offroad-Tag 4:

Manuel Lettenbichler (D, KTM), 5:28:36 h Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +44:43 min Matthew Green (ZA, KTM), +48:10 James Moore (ZA, Beta), +1:08,05 h Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +1:26,28 Lorenzo Gandola (I, Sherco), +2:02,39 Sonny Goggia (I, KTM), +2:34,59 Michael Walkner (A, GASGAS), +2:43,11 Kornel Ott (H, Beta), +2:54,57 David Cyprian (CZ, KTM), +3:11,52

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Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Gesamtwertung nach Tag 4: