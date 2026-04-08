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Erzbergrodeo: Große Konferenz in Wien mit Marko, Kinigadner, Katoch und Co.

2026 wird ein großartiges Motorsportjahr in Österreich – mit der Steiermark als PS-Land Nummer 1. Red Bull Erzbergrodeo-Boss Karl Katoch präsentiert gemeinsam mit dem Red Bull Ring alle Neuigkeiten.

Peter Fuchs

Von

Hard-Enduro-WM

Das Erzbergrodeo feiert 30-jähriges Jubiläum
Das Erzbergrodeo feiert 30-jähriges Jubiläum
Foto: Red Bull
Das Erzbergrodeo feiert 30-jähriges Jubiläum
© Red Bull

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Im Artikel erwähnt

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30 Jahre Extrem-Enduro im grünen Herzen Österreichs. Vom kernigen Event mit knapp über 300 Teilnehmern zum weltweit renommierten World Xtreme Enduro Supreme mit tausenden Teilnehmern von allen Kontinenten. Es war ein langer Weg, den Karl Katoch mit dem Erzbergrodeo in der Region rund um den Steirischen Erzberg seit 1995 gegangen ist. Vom 4. bis 7. Juni 2026 geht das Red Bull Erzbergrodeo in seine 30. Ausgabe und bietet wieder spektakuläre Motorsport-Action für Teilnehmer und Besucher.

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2026 findet die Pressekonferenz am 9. April ab 9 Uhr nicht wie gewohnt im Cafe Landtmann neben dem Wiener Burgtheater statt, sondern wechselt in die Red Bull Energy Station am Rathausplatz direkt vor dem Wiener Rathaus.

Die anwesenden Gäste:

  • Mario Kunasek (Landeshauptmann Steiermark)

  • Dr. Helmut Marko (Österreichische Motorsport-Legende)

  • Karl Katoch (Organisator Red Bull Erzbergrodeo)

  • Heinz Kinigadner (Österreichische Motorsport-Legende & Wings for Life Gründer)

  • Thomas Überall (Geschäftsführer Red Bull Ring)

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Im Artikel erwähnt

Die Themen der Pressekonferenz:

  • Land Steiermark als Motorsport-Hochburg Österreichs

  • Motorsportsaison 2026 am Red Bull Ring / Schwerpunkt MotoGP

  • 30 Jahre Red Bull Erzbergrodeo – die Jubiläumsausgabe

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Direkt vor dem Cafe Landtmann präsentiert sich das Red Bull Erzbergrodeo mit einem eigenen Ausstellungsbereich, in dem auch langjährige Partner vertreten sein werden. Neben den Extrem-Enduro-Sieger-Motorrädern von KTM können auch der Original Red Bull Erzbergrodeo Land Rover Defender und weitere Fahrzeuge der Partner bestaunt werden.

«Mit der Präsenz auf der Wiener Ringstraße präsentieren wir das für Österreich wirtschaftlich und touristisch wichtige Event einem großen Publikum und freuen uns, gemeinsam mit dem gleichzeitig stattfindenden Steiermark Frühling vor dem Wiener Rathaus für Interesse am Red Bull Erzbergrodeo zu sorgen», erklärte Karl Katoch. Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir zum Fotoshooting mit den Protagonisten im Ausstellungsbereich vor dem Cafe Landtmann.

Erzberg-Mastermind Karl Katoch
Erzberg-Mastermind Karl Katoch
Foto: Red Bull
Erzberg-Mastermind Karl Katoch
© Red Bull

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