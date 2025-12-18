Hard-Enduro-WM 2026: Eine Herausforderung für Teams und Fahrer

«Unser Ziel für 2026 war klar: Wir wollten einen kompakten Weltklasse-Kalender schaffen, der für Fahrer, Teams und Veranstalter funktioniert und den Fans eine unvergessliche Saison bietet», sagte HEWC-Chef Ross Whitehead. «Mit neun Läufen auf einigen der eindrucksvollsten und anspruchsvollsten Strecken der Welt sind wir überzeugt, dass dies ein großer Schritt nach vorn ist für die Serie.»

Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Details:

17. bis 19. April: Alestrem , Frankreich

1. bis 3. Mai: Extreme Lagares , Portugal

18. bis 20. Juni: Silver Kings , USA

10. bis 12. Juli: Abestone , Italien

20. bis 22. August: Forza Orza , Schweden

11. bis 13. September: Wild Woods Extreme , Italien

23. bis 26. September: Roof of Africa , Lesotho

8. bis 10. Oktober: Sea to Sky , Türkei

23. bis 25. Oktober: Hixpania , Spanien

Was Whitehead als großen Schritt für die Serie bezeichnet, wird für die Teilnehmer zur maximalen Herausforderung. Es sind dies in sieben Monaten neun Rennen auf drei Kontinenten. Neben den Events in Europa kommen mit dem Silver Kings ein Rennen in den USA und mit der Roof of Africa eines in Afrika hinzu. Die wenigsten Teams werden diese logistischen Herausforderungen meistern können. Denn die Hersteller und somit auch deren Teams haben nach wie vor mit schwierigen Bedingungen und somit begrenzten Budgets zu kämpfen. Ganz zu schweigen von den Teams, die ohne Werksunterstützung teilnehmen. Man macht die WM in diesem Sport, in dem auch Amateure am Start sind, so zu einer Serie, in der nur die großen Teams mit den entsprechenden Budgets die Möglichkeit haben, in der Endabrechnung auf den vorderen Plätzen zu landen.

Wir werden demnächst in einem Saisonrückblick detaillierter beschreiben, in welchen Aspekten die Saison 2025 problematisch gewesen ist. Einer davon war der Kalender – und so begrüßenswert es ist, Klassiker wie das Alestrem und das Extreme Lagares in der WM gefahren werden, so wenig zeigt man mit der Auswahl der Rennen insgesamt, dass man die Situation der Teams und Fahrer verstanden hat.

Die großen Events wie das Red Bull Erzbergrodeo und die Romaniacs fehlen auch 2026 wieder – offensichtlich hat man nach wie vor keine Einigung finden können. Mit dem Hard Enduro World Ranking (HEWR) schaffen die Masterminds Katoch und Freinademetz eine Alternative zur FIM WM. Noch ist nicht bekannt, welche Rennen 2026 in der HEWR-Wertung berücksichtig werden – doch es ist davon auszugehen, dass man eine Auswahl treffen wird, die ausgewogener auf die Situation des Marktes, der Budgets und des Fahrerlagers eingehen wird. Falls dies so eintreffen wird, dann adressiert das HEWR eines der zentralen Probleme des Sports: Die Sichtbarkeit der Fahrer in einem fairen Umfeld zu gewährleisten. Denn wir sollten nicht vergessen, dass es sich beim Hard Enduro um einen Sport handelt, in dem nicht wie in der Formel 1 ausschließlich professionelle Fahrer und Teams an den Start gehen, sondern Amateure Seite an Seite mit dem Top-Stars fahren.