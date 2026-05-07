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Harley-Davidson bringt die Sportster 883 zurück

2021 bot Harley die luftgekühlten Sportster-Modelle in Europa nicht mehr an, Ende 2022 wurde die Produktion eingestellt. Nun die Kehrtwende: Auf 2027 soll es wieder luftgekühlte Sportster geben.

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Das vermisste Original: Harley-Davidson Sportster 883
Das vermisste Original: Harley-Davidson Sportster 883
Foto: Harley-Davidson
Das vermisste Original: Harley-Davidson Sportster 883
© Harley-Davidson

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In einem Interview mit der amerikanischen Tageszeitung Wall Street Journal kündigte Artie Starrs, seit 1. Okrober 2025 CEO bei Harley-Davidson, die Rückkehr der luftgekühlten Sportster an. Das überrascht nur teilweise. Die Sportster-Baureihe mit dem luftgekühlten V2 war bei Händlern und Kunden gleichermassen beliebt. Vor allem das Einsteigermodell mit 883 ccm erfreute sich regen Zuspruchs, auch wegen des (für eine Harley) moderaten Preises von zuletzt rund 10.500 €.

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Harley begründete die Einstellung seinerzeit mit der Unmöglichkeit, mit einem luftgekühlten und grossvolumigen V2 die immer strengeren Abgasvorschriften zu erfüllen. Eine Aussage, die stark relativiert wurde durch den chinesischen Hersteller Shineray. Dieser brachte unter dem Label seiner Marke SWM auf 2024 die Stormbreaker 1200 in Italien auf den Markt, eine Kopie der Sportster XL1200.

Derweil konnte das neue Einsteigermodell Nightster, angetrieben von einem flüssigkeitsgekühltem V2 mit 975 ccm, die Sportster nie richtig ersetzen, insbesondere nicht die Sportster 883, obwohl die Nightster auf dem Datenblatt der Sportster 883 haushoch überlegen und dazu mit einem Preis ab 11.200 € auch nicht wesentlich teurer ist.

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Besser, aber ungeliebt: Harley-Davidson Nightster 975
Besser, aber ungeliebt: Harley-Davidson Nightster 975
Foto: Harley-Davidson
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© Harley-Davidson

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Nun kündigte Starrs eine neue Sportster-Baureihe an, mit luftgekühlten V2-Motoren, die schon ab 2027 auf den Markt kommen soll, wobei das preisgünstigste Basismodell knapp 10.000 $ kosten soll. Da wohl Anpassungen nötig sein werden, um Euro5+ zu erfüllen, könnte eine solche Sportster 883 in Europa wohl ein Preisschild von knapp 10.000 € tragen.

Die Grundkonstruktion des zuletzt verbauten Sportster-Motors stammte von 1986. Der neue luftgekühlte V2 würde strenge Abgasnormen erfüllen und sei erheblich preisgünstiger zu produzieren als der alte Motor, sagte Starr im Interview mit dem Wall Street Journal und enthüllte, dass Harley zuletzt mit jedem verkauften Sportster-Modell einen Verlust von 2000 $ in Kauf nahm.

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