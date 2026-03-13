Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Produkte
  4. /
  5. News
Werbung
Harley-Davidson RMCR: Wiedergeburt einer Legende
Harley-Davidson zeigt mit dem RMCR Concept eine Hommage an den legendären Cafe Racer XLCR der 70er Jahre – doch unter dem Carbon-Kleid schlägt der modernste Motor, den Harley derzeit zu bieten hat.
Produkte
Bislang nur ein Konzept: Stilsicherer Cafe Racer von Harley-DavidsonBislang nur ein Konzept: Stilsicherer Cafe Racer von Harley-DavidsonFoto: Harley-Davidson
Bislang nur ein Konzept: Stilsicherer Cafe Racer von Harley-Davidson© Harley-Davidson
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Eigentlich war die Harley-Davidson XLCR Ende der 1970er Jahre ein kommerzieller Flop. Die Zeit war nicht reif für ein sportliches Motorrad mit V2-Motor. Doch wie so oft bei mutigen Entwürfen, reifte sie danach über die Jahrzehnte zum begehrten Kultobjekt. Jetzt, fast 50 Jahre später, greift Harley-Davidson dieses Thema wieder auf und präsentierte auf der „Mama Tried Show“ in Milwaukee das RMCR Concept. RMCR bedeutet Revolution Max Café Racer.
Werbung
Werbung
Die moderne Designstudie (vorne) und das historische Vorbild XLCRDie moderne Designstudie (vorne) und das historische Vorbild XLCRFoto: Harley-Davidson
Die moderne Designstudie (vorne) und das historische Vorbild XLCR© Harley-Davidson
Das Original von 1977 basierte auf dem Sportster-Motor, ein 1200er V2 mit Stösselstangen-Ventilbetätigung. Für das Konzeptmotorrad RMCR wählte Harley die reise-Supermoto Pan America 1250 ST und damit auch den derzeit modernsten und leistungsstärksten Motor im Modellprogramm, den flüssigkeitsgekühlten V2 namens Revolution Max 1250.
Empfehlungen
Während die XLCR einst mühsam an der 60-PS-Marke kratzte, ist die RMCR mit 152 PS bei 8750/min und 125 Nm bei 6750/min standesgemäss motorisiert. Der Motor fungiert dabei, wie bei der Pan America, als tragendes Element im Fahrwerk. Die einstellbaren Federelemente steuert Öhlins bei, die Bremszangen kommen von Brembo, den Doppelrohr-Auspuff Akrapovic.
Werbung
Werbung
Modernste Komponenten und Karbon allenthalben am KonzeptmotorradModernste Komponenten und Karbon allenthalben am KonzeptmotorradFoto: Harley-Davidson
Modernste Komponenten und Karbon allenthalben am Konzeptmotorrad© Harley-Davidson
Optisch ist das Concept-Bike ein Leckerbissen für Ästheten: Fast alle Verkleidungsteile – von der ikonischen Bikini-Verkleidung bis zum markanten Heckbürzel – bestehen aus Sichtkarbon. Das Designteam um Bjorn Shuster hat es geschafft, die Linienführung von Willie G. Davidsons Original-XLCR perfekt in die Moderne zu transferieren.
Doppelrohr-Auspuff von Akrapovic für die Beschallung der WeltDoppelrohr-Auspuff von Akrapovic für die Beschallung der WeltFoto: Harley-Davidson
Doppelrohr-Auspuff von Akrapovic für die Beschallung der Welt© Harley-Davidson
Bisher deklariert Harley-Davidson das RMCR als Designstudie. Doch die begleitende Social-Media-Kampagne mit dem expliziten Aufruf zum Feedback lässt die Fachwelt aufhorchen. Die technische Basis ist vorhanden, die Resonanz der Fans überwältigend. Sollte sich Harley-Davidson tatsächlich trauen, den RMCR in Serie zu bringen, wäre es die erste echte Antwort der Amerikaner auf die europäische Konkurrenz im Segment der Power-Café-Racer.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Produkte
Produkte NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM