Harley-Davidson RMCR: Wiedergeburt einer Legende

Eigentlich war die Harley-Davidson XLCR Ende der 1970er Jahre ein kommerzieller Flop. Die Zeit war nicht reif für ein sportliches Motorrad mit V2-Motor. Doch wie so oft bei mutigen Entwürfen, reifte sie danach über die Jahrzehnte zum begehrten Kultobjekt. Jetzt, fast 50 Jahre später, greift Harley-Davidson dieses Thema wieder auf und präsentierte auf der „Mama Tried Show“ in Milwaukee das RMCR Concept. RMCR bedeutet Revolution Max Café Racer.
Das Original von 1977 basierte auf dem Sportster-Motor, ein 1200er V2 mit Stösselstangen-Ventilbetätigung. Für das Konzeptmotorrad RMCR wählte Harley die reise-Supermoto Pan America 1250 ST und damit auch den derzeit modernsten und leistungsstärksten Motor im Modellprogramm, den flüssigkeitsgekühlten V2 namens Revolution Max 1250.
Während die XLCR einst mühsam an der 60-PS-Marke kratzte, ist die RMCR mit 152 PS bei 8750/min und 125 Nm bei 6750/min standesgemäss motorisiert. Der Motor fungiert dabei, wie bei der Pan America, als tragendes Element im Fahrwerk. Die einstellbaren Federelemente steuert Öhlins bei, die Bremszangen kommen von Brembo, den Doppelrohr-Auspuff Akrapovic.
Optisch ist das Concept-Bike ein Leckerbissen für Ästheten: Fast alle Verkleidungsteile – von der ikonischen Bikini-Verkleidung bis zum markanten Heckbürzel – bestehen aus Sichtkarbon. Das Designteam um Bjorn Shuster hat es geschafft, die Linienführung von Willie G. Davidsons Original-XLCR perfekt in die Moderne zu transferieren.
Bisher deklariert Harley-Davidson das RMCR als Designstudie. Doch die begleitende Social-Media-Kampagne mit dem expliziten Aufruf zum Feedback lässt die Fachwelt aufhorchen. Die technische Basis ist vorhanden, die Resonanz der Fans überwältigend. Sollte sich Harley-Davidson tatsächlich trauen, den RMCR in Serie zu bringen, wäre es die erste echte Antwort der Amerikaner auf die europäische Konkurrenz im Segment der Power-Café-Racer.
