Als Archie McDonald (Joe Rascal Racing) beim letzten Saisonrennen des Harley-Davidson Bagger World Cups auf dem Red Bull Ring die Ziellinie überquerte, ließ er seinen Emotionen freien Lauf. Die Freude war riesig bei dem 20-jährigen Racer – er war der erste Gesamtsieger der jungen Rennserie.

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Nach 12 Rennen hatte McDonald 202 Punkte auf seinem Konto – neun mehr als der Spanier Oscar Gutierrez. Der Australier war 2026 der konstanteste Fahrer. Beim Saisonauftakt in Austin siegte er im allerersten Rennen des Bagger World Cups. Lauf 2 in Texas beendete er auf dem dritten Platz. Es folgten zwei dritte Plätze beim zweiten Event in Mugello. In Assen holte er die Ränge 4 und 5. Nach Platz 2 im ersten Rennen holte er in Lauf 2 in Silverstone seinen zweiten Sieg. In Aragon stand McDonald zwei weitere Male auf dem Podest. Die Ränge 2 und 8 in Spielberg reichten ihm dann, um den Titel zu holen.

Neben seinen Erfolgen im Bagger World Cup, musste McDonald in diesem Jahr auch einen schweren privaten Schicksalsschlag verarbeiten. Im Frühjahr starb sein Bruder Toby.

Archie McDonald und Joe Rascal Racing werden auch 2027 gemeinsam antreten Foto: Harley-Davidson/Joe Rascal Racing Archie McDonald und Joe Rascal Racing werden auch 2027 gemeinsam antreten © Harley-Davidson/Joe Rascal Racing

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Archie McDonald: Titelverteidigung mit Joe Rascal Racing

Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass Archie McDonald seinen Titel 2027 verteidigen wird – er hat mit seinem Team Joe Rascal um ein weiteres Jahr verlängert. Die australische Truppe wird in der nächsten Saison mit drei Bikes antreten. Erst kürzlich wurde verlautbart, dass der 26-jährige Italiener Gabriele Ruiu als neuer Fahrer dazustoßen wird . Ob es 2027 auch mit Eric Granado weitergehen wird, steht noch nicht fest – eine Vertragsverlängerung wurde bislang nicht kommuniziert. Der Brasilianer belegte 2026 Gesamtrang 3.

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Auf der EICMA in Mailand stellte Harley-Davidson kürzlich die Neuerungen für den Bagger World Cup 2027 vor. Mit Le Mans, Barcelona und Portimao werden im nächsten Jahr drei neue Rennstrecken dazukommen. Zudem werden nun acht Events und 16 Rennen ausgetragen – 2026, in der Debütsaison der neuen Serie, waren es noch sechs Events und 12 Rennen.

Für die Saison 2027 haben bislang fünf Teams genannt: Joe Rascal Racing, Saddlemen Race Development, Niti Racing, Kyle Wyman Racing und Mad Monkey.