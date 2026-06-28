Bagger World Cup in Assen: Oscar Gutierrez gewinnt Sonntags-Rennen

Nach der Action in der MotoGP mit einem Premieren-Sieg von Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) stand auf dem TT Circuit in Assen noch ein letztes Highlight des Rennwochenendes bevor: Rennen 6 der Saison im Harley-Davidson Bagger World Cup und das zweite am Assen-Wochenende.

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Eric Granado hatte sich am Samstag Pole-Position, Premieren-Sieg und auch gleichzeitig Gesamtführung im Harley-Markencup geholt. Entsprechend startete er auch ins zweite Rennen des Wochenendes (ebenfalls über neun Runden) von Platz 1.

In der Gesamtwertung lag Archie McDonald vor dem zweiten Rennen neun Punkte hinter Granado. Oscar Gutierrez hatte zwei Punkte auf McDonald bzw. elf auf Granado. Neben Granado in Reihe 1 starteten der frühere MotoGP- und Superbike-Fahrer Andrea Iannone und Oscar Gutierrez. MotoE-Champion Jordi Torres, der sein Premierenwochenende in Assen feierte, ging als Vierter ins Rennen.

Für Samstags-Sieger Granado startete das Rennen auf den 200-PS-Renn-Harleys mit einer Enttäuschung: Der Brasilianer fiel von Platz 1 auf 5 zurück. Oscar Gutierrez profitierte, war neuer Leader und führte das Feld von insgesamt zehn Harleys an.

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Eric Granado kämpfte sich Runde für Runde wieder weiter nach oben, überholte erst Archie McDonald, dann Jordi Torres. In Runde 4 war er schon Dritter. Andrea Iannone behauptete stoisch Platz 2.

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Im weiteren Rennverlauf waren Überholmanöver Mangelware. Ab Runde 4 gab es kein einziges mehr. Mit Abständen von über einer Sekunde zwischeneinander an der Spitze und noch mehr weiter hinten im Feld, brachte der Spanier Gutierrez den Sieg sicher ins Ziel. Gutierrez vor Iannone vor Granado also auf dem Podium. Granado bleibt mit 111 Punkten Erster im Gesamtklassement.

Der Harley-Davidson Bagger World Cup hat jetzt Halbzeit: Sechs Rennen sind durch, sechs kommen noch. Nach Assen folgen noch in den nächsten Wochen Silverstone, Aragon und Spielberg.