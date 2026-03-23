Bagger World Cup: Austin-Test – Eric Granado hatte die Konkurrenz im Griff

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Vom 27. bis 29. März findet der Red Bull Grand Prix der USA statt. Das MotoGP-Event in Austin markiert auch den Auftakt für den Harley-Davidson Bagger World Cup. Eine Woche davor, am 21. und 22. März, testeten die Teams und Fahrer ihre Road-Glide-Motorräder auf dem Circuit of The Americas. Sie sammelten Erfahrungen und nahmen wichtige Abstimmungsarbeiten vor, um für die ersten beiden Rennen in Texas gerüstet zu sein. Zum Start fand die Motorrad-Auslosungszeremonie statt, bei der jeder Fahrer die Rennmaschine erhielt, die ihn die gesamte Saison über begleiten wird.
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Am besten zurecht mit seinem neuen Arbeitsgerät kam der ehemalige MotoE-Pilot Eric Granado vom australischen Team Joe Rascal Racing. Mit 2:13,413 min fuhr der Brasilianer die schnellste Runde des Tests. Er lag damit eine halbe Sekunde vor seinem Teamkollegen Archie McDonald. Oscar Gutierrez (Niti Racing) komplettierte die Top-3. Zum Vergleich: der MotoGP-Rundenrekord in Austin liegt bei 2:00,864 min (Maverick Vinales, 2024). «Dieser Test war fantastisch. Wir sind viele Runden gefahren und haben viel Zeit damit verbracht, am Motorrad zu arbeiten, um es besser zu verstehen», meinte Eric Granado nach dem Test. «Für mich war alles neu: eine neue Maschine, ein neues Team und eine andere Arbeitsweise, und das Motorrad unterscheidet sich sehr von dem, was ich gewohnt war.»
Danach ging der 29-Jährige aus Sao Paulo weiter ins Detail: «Die Sitzposition ist ziemlich einzigartig und man braucht etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen, aber nach ein paar Runden fühlt man sich schon wohl und gewinnt an Selbstvertrauen. Das Motorrad verhält sich sehr gut und man kann es wirklich bis an die Grenzen bringen, was mir sehr gefallen hat. Man spürt deutlich, dass es als echte Rennmaschine gebaut ist. Der Sound des Motors ist unglaublich, ehrlich gesagt einer der besten, die ich je gehört habe. Für einen Fahrer ist es etwas ganz Besonderes, diesen Charakter zu spüren. Ich hatte auch ein sehr gutes Gefühl an der Vorderachse, was einem hilft, viel Geschwindigkeit mit in die Kurve zu nehmen. Das Drehmoment ist sehr beeindruckend. Jedes Mal, wenn man Gas gibt, in jedem Gang, spürt man eine enorme Power, die einen sehr schnell aus den Kurven treibt. Man muss seinen Fahrstil ein wenig anpassen, aber sobald man versteht, wie man es einsetzt, kann man richtig Gas geben und es genießen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben viele Setup-Optionen durchgespielt und bereiten uns nun auf das erste Rennen vor. Es war wichtig, auf derselben Strecke zu testen, auf der wir auch fahren werden, sodass wir bereits einige nützliche Anhaltspunkte haben.»
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Am Sonntag stand auch eine verkürzte Rennsimulation auf dem Programm. Die Zeitabstände waren relativ groß. Filippo Rovelli (Team ParkinGO) hatte als Neunter knapp vier Sekunden Rückstand.
Jeffrey Schuessler, Leiter der globalen Rennprogramme bei Harley-Davidson meinte zum Test: «Dieser erste Test war ein wichtiger Meilenstein für die Meisterschaft und für alle, die an der Serie beteiligt sind. Im Laufe des Wochenendes absolvierten die Fahrer 578 gezeitete Runden, was uns sehr positives Feedback hinsichtlich der Zuverlässigkeit und der Gesamtleistung lieferte. Es war auch spannend zu sehen, wie die Fahrer zum ersten Mal den Sound, das Drehmoment und die einzigartige Leistung dieser Rennmaschinen erlebten. Wir haben interessante Unterschiede im Fahrstil festgestellt: Einige Fahrer verfolgten einen sanften und technischen Ansatz, während andere einen aggressiveren Stil zeigten. Es war ein wertvoller Moment des Vergleichs und des Lernens, der es den Teams und Fahrern ermöglichte, ihr Verständnis für die Rennmotorräder, die Strecke und einander vor den ersten Rennen zu vertiefen.» Ergebnisse Bagger World Cup, Test in Austin (21./22. März):
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