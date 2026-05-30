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Bagger World Cup: Andrea Iannone siegt auf der Renn-Harley in Mugello

Andrea Iannone gewann das zweite Rennen des Harley-Davidson Bagger World Cups in Mugello. «The Maniac» lieferte sich mit Eric Granado ein enges Duell und ließ sich von den italienischen Fans feiern.

Harley Davidson Weltcup

Andrea Iannone vor Eric Granado
Andrea Iannone vor Eric Granado
Foto: Trescher
Andrea Iannone vor Eric Granado
© Trescher

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Am Samstagnachmittag fand in Mugello das zweite Rennen des Harley-Davidson Bagger World Cups statt. Zuvor lieferten sich Oscar Gutierrez, Eric Granado und Archie McDonald in der ersten Wertfahrt der 280-kg-Bikes aus Milwaukee am Mittag ein enges Duell. Am Ende setzte sich Gutierrez knapp durch. Quereinsteiger Andrea Iannone zeigte in Rennen 1, dass er den Speed hatte, um mit seinen Kontrahenten mitzuhalten. Der Italiener kassierte aber wegen Überholen während einer Gelbphase eine Long-lap-Strafe. Da er diese nicht korrekt ausführte, durfte er diese gleich nochmal absolvieren. Am Ende wurde er mit über sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger Vierter.

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Die Startaufstellung für Rennen 2 war identisch mit dem ersten Rennen. Reihe 1: Eric Granado, Archie McDonald und Andrea Iannone. Reihe 2: Oscar Gutierrez, Filippo Rovelli und Dimas Ekky Pratama. Reihe 3: Jake Lewis, Cody Wyman und Travis Wyman. Reihe 4: Cory West.

Den besten Start erwischte Granado. Iannone überholte den Brasilianer jedoch in Kurve 1. Rovelli stürmte auf Position 3 nach vorne. Wenige Kurven später ging Rovelli auch an Granado und Iannone vorbei.

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Andrea Iannone
Andrea Iannone
Foto: Trescher
Andrea Iannone
© Trescher

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Rovelli beendete die erste Runde auf Platz 1. Danach ging Gutierrez, der Sieger von Rennen 1, zu Beginn von Runde 2 an allen vorbei – das Manöver in der ersten Kurve ging schief und er stürzte. Iannone übernahm wieder die Führung, dahinter folgten Granado und Rovelli.

Am Ende der zweiten Runde ging McDonald an Rovelli vorbei. Der Australier war neuer Dritter. Gutierrez richtete seine Harley wieder auf und fuhr dem Feld hinterher. Granado übernahm in der Zwischenzeit die Führung.

Die Reihenfolge zu Beginn von Runde 4: Granado, Iannone, McDonald und Rovelli. Jake Lewis hatte auf Position 5 bereits knapp zwei Sekunden Rückstand. Und wieder war es eine Vierergruppe, die um die Top-Positionen kämpfte. Granado, der die schnellste Runde fuhr, machte den stärksten Eindruck, Iannone lauerte hinter ihm.

Vier Runden vor Schluss fiel Rovelli zurück. Granado, Iannone und McDonald machten nun den Sieg unter sich aus.

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Die Soundkulisse der großen V2-Bikes war beeindruckend, die Top-3 lieferten sich ein enges Duell. Rovelli war bereits über drei Sekunden zurückgefallen.

Zwei Runden vor Schluss ging Iannone in Kurve 1 an Granado vorbei. «The Maniac» war auf einer Mission unterwegs. Sein Rivale blieb dran, McDonald hatte bereits 0,7 sec Rückstand.

Dann folgte der Showdown in der letzten Runde. Iannone führte, Granado lauerte und wartete auf einen Fehler des Italieners. Das Heck der Harley von Iannone wackelte, am Ende überquerte er die Ziellinie als Erster.

Andrea Iannone gewann sein erstes Bagger-Rennen – bei seinem zweiten Versuch! Granado und McDonald komplettierten das Podium. Rovelli wurde Vierter, Pratama Fünfter.

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Danach ließ sich Iannone auf der Strecke von den Fans feiern. Dabei kippte ihm fast seine Renn-Harley um. Er machte Wheelies und Burnouts. Es war eine typische Iannone-Show.

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4

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53

5

Filippo Rovelli

51

6

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39

7

Andrea Iannone

38

8

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26

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