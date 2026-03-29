Bagger World Cup: Oscar Gutierrez siegt – Strafe für «Maddog»

Es war ein denkwürdiger Moment für Archie «Maddog» McDonald vom Team Joe Rascal Racing. Am 28. März trug sich der junge Australier als erster Sieger des Harley-Davidson Bagger World Cups in die Geschichtsbücher ein. Er lieferte sich ein enges Duell mit Eric Granado – bis der Brasilianer stürzte. Die beiden waren am Samstag auf dem Curcuit of the Americas in einer eigenen Liga unterwegs.

Werbung

Werbung

Die Frage war, ob sich McDonald und Granado auch in Rennen 2 in Austin, welches vor den Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP ausgetragen wurde, gleich zu Beginn absetzen könnten. Die Vorzeichen am Sonntag waren dieselben wie am Vortag. Granado stand auf der Pole-Position – vor McDonald und Oscar Gutierrez. Die zweite Reihe bildeten Jake Lewis, Travis Wyman und Cory West. In Reihe 3 standen Dimas Ekky Pratama, Cody Wyman und Filippo Rovelli. Der Italiener legte in Rennen 1 vom letzten Startplatz eine beeindruckende Aufholjagd hin und wurde Dritter.

Zum Start des Rennens über sieben Runden präsentierte sich das Wetter in Austin wolkenlos. Mit 18 Grad Celsius waren die Temperaturen angenehm. Kurz vor der Aufwärmrunde hatte Cody Wyman ein Problem mit seinem Bike, weshalb er in die Boxengasse musste.

Den besten Start erwischte McDonald, Granado reihte sich auf Position 2 ein. Jake Lewis war Dritter. Danach folgten West, Gutierrez, Pratama, Rovelli und Travis Wyman. Cody Wyman blieb in der Box und musste einen Ausfall hinnehmen.

Werbung

Werbung

Nach Runde 1 hatten sich, wie schon im ersten Rennen, McDonald und Granado etwas abgesetzt. Neuer Dritter war Oscar Gutierrez. Rovelli war Sechster.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Das Feld war am Sonntag näher beieinander, Rovelli hatte sich auf Platz 5 nach vorne gekämpft.

Oscar Gutierrez fuhr die schnellste Rennrunde, es deutete sich ein Dreikampf zwischen McDonald, Granado und dem Spanier an. Schlusslicht war zu diesem Zeitpunkt Pratama.

Nach der dritten Runde hatten sich die Top-3 einen Vorsprung von über drei Sekunden herausgefahren, Gutierrez fuhr erneut die schnellste Rennrunde.

Werbung

Werbung

In der vierten Runde ging Gutierrez an Granado vorbei – er machte danach Jagd auf McDonald. Zu Beginn der fünften Runde war es dann so weit und er schnappte sich den Australier. Granado konnte das Tempo nicht mehr mitgehen. Gutierrez fuhr einen Bagger-Rundenrekord.

In der vorletzten Runde lieferten sich Gutierrez und «Maddog» ein enges Duell. McDonald bekam jedoch eine Long-lap-Strafe wegen Überschreitung der Track-Limits in Kurve 19 aufgebrummt. Der Australier jagte weiterhin Gutierrez, die Reifen der beiden waren am Ende – sie rutschten mit ihren 280-kg-Bikes über den Asphalt.

McDonald absolvierte die Long-lap nicht – anscheinend hatte er die Meldung auf seinem Dashboard nicht gesehen. In der letzten Runde versuchte er innen an Gutierrez vorbeizugehen, der Spanier überquerte drei Hundertstelsekunden vor dem Australier die Ziellinie.

Der Sieger von Rennen 2 hieß Oscar Gutierrez vom indonesischen Niti-Racing-Team. Weil er die Long-lap nicht absolvierte, bekam Archie McDonald eine 3-Sekunden-Strafe. Eric Granado rückte auf Platz 2 vor, «Maddog» schaffte es dennoch auf das Podium. Der Australier musste die Strafe hinnehmen, war aber sauer.

Werbung

Werbung

Die weiteren Platzierungen: Jake Lewis (4.), Filipp Rovelli (5.), Cory West (6.) und Dimas Ekky Pratama (7.). Travis und Cody Wyman sahen das Ziel nicht.