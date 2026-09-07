Bagger World Cup in Spielberg: Titel-Showdown mit zwei US-Champions

Vom 18. bis 20. September gastiert die MotoGP-WM in Spielberg. Im Rahmen des Österreich-GP findet das Saisonfinale des Harley-Davidson Bagger World Cups statt. Auf dem Red Bull Ring werden die letzten beiden Rennen in diesem Jahr ausgetragen. Für Spannung ist gesorgt, denn an der Spitze der Gesamtwertung geht es sehr eng zu.

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Nachdem der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone zuletzt in Aragon beide Rennen gewinnen konnte, ist der Italiener voll im Rennen um den ersten Titel in der neuen Serie. Iannone liegt auf Platz 4 und hat nur 27 Punkte Rückstand auf den Weltcup-Führenden Archie McDonald. Auf den Rängen 2 und 3 liegen derzeit Eric Granado und Oscar Gutierrez.

In Spielberg mit einer Wildcard dabei: Kyle Wyman und James Rispoli

Um dem Finale des Bagger World Cups eine zusätzliche Würze zu verleihen, werden in Spielberg zwei neue Fahrer an der Startlinie stehen. So werden die US-Amerikaner Kyle Wyman und James Rispoli mit einer Wildcard antreten.

Kyle Wyman gewann 2025 die King-of-the-Baggers-Serie in den USA. Auf dem Red Bull Ring wird er mit dem Team Wegner Automotive x KWR (Kyle Wyman Racing) sein Debüt auf der Weltbühne haben. Als einer der erfolgreichsten Fahrer im amerikanischen Bagger-Rennsport bringt Wyman umfangreiche Erfahrung mit der Renn-Harley mit.

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«Ich freue mich riesig über diese Gelegenheit. Zusammen mit dem Harley-Davidson Factory Racing Team haben wir im Laufe der Jahre viel Arbeit in die Entwicklung der Harley-Davidson Road Glide und des King-of-the-Baggers-Programms gesteckt. Die Chance zu bekommen, das, was wir aufgebaut haben, auf die weltweite Bühne zu bringen, ist etwas ganz Besonderes», so Wyman. «Ich bin der MotoGP, der FIM und Harley-Davidson sehr dankbar, dass sie mir die Gelegenheit geben, ein Teil davon zu sein, ebenso wie Wegner Automotive, die meinen Start als unabhängiger Wildcard-Fahrer unterstützen. Ich fahre nach Österreich, um konkurrenzfähig zu sein, aber auch, um die Erfahrung zu genießen, alles in mich aufzunehmen und Spaß daran zu haben, mit unserem Motorrad in einer völlig anderen Umgebung zu fahren. So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft, und ich freue mich darauf, das Beste daraus zu machen.»

James Rispoli wird in Österreich als dritter Fahrer für Joe Rascal Racing an den Start gehen und Jordi Torres beim letzten Event ersetzen. Rispoli, der Super Hooligan National Champion, bringt umfangreiche Erfahrung aus dem amerikanischen Straßenrennsport und der King-of-the-Baggers-Serie mit und wird an der Seite der Titelkandidaten Archie McDonald und Eric Granado an den Start gehen.

«Ich freue mich riesig darauf, mich beim Harley-Davidson Bagger World Cup auf dem Red Bull Ring, einer legendären Rennstrecke mit einer so reichen Geschichte im Grand-Prix-Rennsport, auf die Probe zu stellen», meinte Rispoli. «Ich habe mir viel Videomaterial angesehen, um die Strecke schon vor meiner Ankunft besser zu verstehen, und bin bereits jetzt beeindruckt, wie einzigartig sie ist. Es wird ein echter Nervenkitzel sein, sie zum ersten Mal auf der Road Glide zu erleben. Ich bin Joe Rascal Racing und James Tonna sehr dankbar, dass sie mir diese Gelegenheit geben. Ich reise nach Österreich mit der festen Entschlossenheit, konkurrenzfähig zu sein und ein starkes Wochenende hinzulegen, habe aber gleichzeitig großen Respekt vor Eric Granado und Archie McDonald, die beide um die Meisterschaft kämpfen. Ich freue mich auf die Herausforderung und werde alles tun, um zu einem großartigen Saisonfinale für das Team beizutragen.»

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Jeffrey Schuessler, Director of Global Racing Programs bei Harley-Davidson, sagte zu den beiden Wildcards und zum Saisonfinale auf dem Red Bull Ring: «Wir freuen uns, Kyle Wyman und James Rispoli beim FIM Harley-Davidson Bagger World Cup anlässlich unseres Meisterschaftsfinales in Österreich begrüßen zu dürfen. Beide sind versierte Rennfahrer mit enormer Erfahrung bei Rennen auf Harley-Davidson-Motorrädern in den Vereinigten Staaten, und ihre Teilnahme an unserem Weltcup-Startfeld ist ein weiterer wichtiger Schritt für das kontinuierliche Wachstum dieser Meisterschaft. Die Möglichkeit für Fahrer aus verschiedenen Meisterschaften und Märkten, zusammenzukommen und auf identischen Maschinen auf der globalen MotoGP-Bühne gegeneinander anzutreten, ist genau das, wofür der Bagger World Cup stehen soll. Kyle kommt als zweifacher King-of-the-Baggers-Champion, James bringt ebenfalls umfangreiche Erfahrung und eigene Erfolge mit. Wir sind gespannt, wie sie sich gegen unsere Weltcup-Fahrer behaupten werden. Da noch vier Fahrer um die Meisterschaft kämpfen, zwei letzte Rennen anstehen und neue internationale Talente in die Startaufstellung kommen, verspricht Österreich einen sehr spannenden Abschluss unserer ersten Saison und einen weiteren starken Schritt nach vorne für Harley-Davidson Racing weltweit.»