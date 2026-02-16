Bagger World Cup: Team präsentiert zwei Fahrer aus dem GP-Paddock

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Im Rahmen der MotoGP-Saison 2026 wird erstmals der Harley-Davidson Bagger World Cup ausgetragen. Gefahren werden an sechs Events zwölf Rennen. Der Startschuss erfolgt Ende März in Austin, also im Heimmarkt der traditionsreichen US-amerikanischen Motorradmarke. Die Fans können sich in Texas auf ein großes Spektakel gefasst machen – und das nicht nur auf der Rennstrecke, wo die 280-kg-Monster für eine einzigartige Soundkulisse sorgen werden.
Werbung
Werbung
Von der Euphorie, welche die neue Rennserie im Vorfeld eigentlich versprühen sollte, ist noch wenig zu spüren. Sechs Wochen vor dem Start wurden gerade einmal vier Teams bekannt geben – als Ziel für die erste Saison wurden im letzten August auf dem Red Bull Ring, wo die Serie offiziell vorgestellt wurde, sechs bis acht Teams mit 12 bis 14 Fahrern ausgegeben. Bekannte Gesichter aus dem GP-Paddock Die Teams «Saddlemen Race Development» aus den USA, «Joe Rascal Racing» aus Australien und «Cecchini Racing» aus Italien wurden im letzten November auf der Motorradmesse EICMA in Mailand vorgestellt. Ende Januar wurde mit Niti Racing aus Indonesien ein weiteres Team präsentiert. Kürzlich erfolgte zudem in Jakarta die offizielle Teamvorstellung von Niti Racing. Dort wurden die beiden Fahrer präsentiert – Oscar Gutierrez und Dimas Ekky Pratama werden 2026 am Bagger World Cup teilnehmen.
Beide Fahrer sind bekannte Gesichter im MotoGP-Fahrerlager. Der Spanier Gutierrez hat zwei Saisons in der MotoE-Weltmeisterschaft hinter sich. In seinen zwei Jahren in der elektrischen Meisterschaft erzielte der 26-Jährige insgesamt fünf Siege und wurde 2024 Dritter. 2025 nahm er auch an drei Rennen in der Moto2-WM teil, wo er im MSI-Team Sergio Garcia ersetzte. Pratama war 2019 Fahrer des Honda Asia Teams in der Moto2-Weltmeisterschaft.
Werbung
Werbung
Zwei erfahrene US-amerikanische Fahrer Auch Saddlemen Race Development hat bereits seine Fahrerpaarung bekannt gegeben. Für die US-amerikanische Truppe werden Jake Lewis und Cory West an den Start gehen. Lewis bestritt 2025 bereits seine dritte Saison in der King-of-the-Baggers-Serie in den USA. 2026 wird ihm nicht langweilig werden – er geht im Harley-Davidson Bagger World Cup, bei den King of the Baggers und in der Super-Hooligan-Klasse an den Start. «In dieser Saison werde ich mich voll und ganz auf das Team konzentrieren, wobei unser Hauptaugenmerk auf dem Bagger World Cup mit Rennen in Texas, Italien, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und Österreich liegt», meinte Jake Lewis. Teamkollege Cory West ist ebenfalls ein erfahrener Mann, wenn es um die Bagger geht. Er fährt bereits einige Jahre in der MotoAmerica auf den Road-Glide-Modellen von Harley-Davidson.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Auch das australische Team Joe Rascal Racing hat bereits den ersten der drei Fahrer präsentiert. Es handelt sich um den jungen Archie McDonald, ein aufstrebendes Talent des australischen Motorradrennsports. Obwohl McDonald erst 19 Jahre alt ist, hat er bereits internationale Erfahrung gesammelt – so nahm er in den letzten Jahren an der europäischen STK600-Meisterschaft teil.
Der Harley-Davidson Bagger World Cup nimmt langsam Gestalt an. Neben den vier Teams wurden zumindest schon fünf Fahrer bekannt gegeben. Die großen Namen, die der neuen Serie in Sachen Vermarktung einen Schub verleihen würden, fehlen allerdings. Ob diese noch kommen werden, bleibt abzuwarten.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach