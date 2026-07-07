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Bagger World Cup: Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith in Silverstone am Start

Der ehemalige MotoGP-Pilot Bradley Smith wird beim Harley-Davidson Bagger World Cup in Silverstone mit einer Wildcard an den Start gehen. «Mein Stolz steht auf dem Spiel», meint der Brite.

Harley Davidson Weltcup

Bradley Smith wird in Silverstone mit der Renn-Harley an den Start gehen
Bradley Smith wird in Silverstone mit der Renn-Harley an den Start gehen
Foto: Harley-Davidson
Bradley Smith wird in Silverstone mit der Renn-Harley an den Start gehen
© Harley-Davidson

Im Artikel erwähnt

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In Assen fanden im Rahmen der MotoGP-WM die Rennen 5 und 6 des Harley-Davidson Bagger World Cups statt. Nach drei Events ist die neue Serie bei der Halbzeit angelangt – insgesamt finden 2026 sechs Rennwochenenden statt.

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Nach dem Auftakt in Austin Ende März, bei dem neun Renn-Harleys an der Startlinie gestanden sind, bekam das Fahrerfeld laufend Zuwachs. In Mugello kam beim zweiten Event Ende Mai mit dem Ex-MotoGP- und Superbike-Piloten Andrea Iannone ein prominenter Name neu dazu. In Assen feierte der ehemalige GP-Pilot und zweifache MotoE-Champion Jordi Torres sein Debüt. Beide werden den Rest der Meisterschaft 2026, bis zum Saisonfinale auf dem Red Bull Ring im September, bestreiten.

Nach der Sommerpause findet vom 7. bis 9. August in Silverstone das nächste Rennwochenende statt. Dort wird bei den Baggern der ehemalige MotoGP-Pilot und Lokalmatador Bradley Smith mit einer Wildcard im italienischen Team ParkinGO an den Start gehen.

Im Artikel erwähnt

«Als das ParkinGO-Team und Harley-Davidson mich wegen Silverstone ansprachen, fiel mir die Entscheidung sehr leicht. Dies wird mein 14. Großer Preis von Großbritannien sein, und die Gelegenheit, vor heimischem Publikum zu fahren, ist immer etwas ganz Besonderes», freut sich Bradley Smith über diese Chance. «Ich habe dieses neue Abenteuer mit Harley-Davidson Factory Racing in der MotoAmerica Mission ‘King of the Baggers’ wirklich genossen, und diese Wildcard gibt mir die Chance, das Motorrad wieder auf der Weltbühne zu erleben. Der Bagger World Cup hat sich bereits als sehr umkämpft erwiesen, da viele meiner Freunde und Rivalen dort antreten. Silverstone ist eine Rennstrecke, die ich sehr gut kenne und auf der großartige Rennen stattfinden. Es gibt einiges zu lernen beim Bagger World Cup, insbesondere was die unterschiedlichen Reifen angeht. Aber diese Jungs betreten mein Heimatterritorium, also steht mein Stolz auf dem Spiel und der Kampf ist eröffnet. Mit einer Harley-Davidson vor heimischem Publikum in Silverstone zu fahren, macht diese Gelegenheit zu etwas, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich freue mich darauf, euch alle dort mit euren britischen Flaggen zu sehen.»

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Dazu kommt, dass Bradley Smith bei seinen Heimrennen mit einer speziellen Silverstone-Lackierung antreten wird – um den ersten Besuch der Meisterschaft im Vereinigten Königreich zu feiern, wie es in einer offiziellen Aussendung am 7. Juli heißt.

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