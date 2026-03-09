Ezpeleta über Bagger World Cup: «Keine Klasse, in der wir 20 Fahrer sehen»
Ende März startet beim MotoGP-Wochenende in Austin der Harley-Davidson Bagger World Cup. Bislang wurden erst vier Teams genannt. Was MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta darüber sagt.
Im Rahmen der MotoGP-Saison 2026 wird erstmals der Harley-Davidson Bagger World Cup ausgetragen. Gefahren werden an sechs Events zwölf Rennen. Die Austragungsorte sind Austin, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon und Spielberg. Auf dem Red Bull Ring im September wird somit der Gesamtsieger feststehen.
Weniger als drei Wochen vor dem Start der neuen Serie in den USA stehen erst vier Teams und sieben Fahrer fest. Als Ziel für die erste Saison wurden sechs bis acht Teams mit 12 bis 14 Fahrern ausgegeben. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass bis Ende März noch weitere Teams dazukommen werden, womit das Ziel für den Start klar verfehlt wird.
Für den sportlichen Direktor der MotoGP, Carlos Ezpeleta, ist dies jedoch kein Grund, um in Panik zu verfallen. «Es ist keine Klasse, in der wir 20 Fahrer sehen. Aber der Prozess liegt nicht in unserer Hand, das wird von Harley-Davidson direkt gemanagt», gab Ezpeleta zu verstehen. «Es ist das erste Jahr und die Leute sind schon gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Es gibt auch interessierte Teams, die erst nächstes Jahr starten möchten.»
Der Vertrag von Harley-Davidson mit der MotoGP Sport Entertainment Group (ehemals Dorna) wurde für drei Jahre abgeschlossen. Es wird sich schon bald zeigen, wie der Bagger World Cup bei den Fans weltweit aufgenommen wird und ob damit ein neues Publikum erreicht werden kann. Ist das Interesse groß, werden 2027 aller Voraussicht nach neue Teams dazustoßen.
Die Teams «Saddlemen Race Development» aus den USA, «Joe Rascal Racing» aus Australien und «Cecchini Racing» aus Italien wurden im letzten November auf der Motorradmesse EICMA in Mailand vorgestellt. Ende Januar wurde mit Niti Racing aus Indonesien ein weiteres Team präsentiert.
Bisher bestätigte Teams und Fahrer:
Joe Rascal Racing (Australien):
Eric Granado
Archie McDonald
Cody Wyman
Saddlemen Race Development (USA):
Cory West
Jake Lewis
Niti Racing (Indonesien):
Oscar Gutierrez
Dimas Ekky Pratama
Cecchini Racing Garage (Italien):
TBA
TBA
