Harley-Bagger-Team mit Transfer-Knaller: Andrea Iannone fährt in Mugello!

Mit viel Schall und Rauch ging die Premierenveranstaltung des von Harley-Davidson und dem Promoter der MotoGP gemeinsam durchgeführten Bagger World Cup über die Bühne. Zu sehen waren kurze, wie kurzweilige Rennen auf den rund 280 Kilo schweren Big-Twins aus Milwaukee. Den historisch wertvollen ersten Sieg holte Archie McDonald . Der tollkühne Australier war auch im zweiten Rennen Siegkandidat, doch die größte Trophäe ging am Sonntag an Oscar Gutierrez .

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Größter Sichtbarer Haken des neuen Projekts – das noch sehr kompakte Feld. Die ersten Wettfahrten in den USA nahmen neun Fahrer in Angriff. Bereits bei Runde 2 wird das Aufgebot mit einem Großkaliber des Motorradrennsports verstärkt. Der in vielerlei Hinsicht bekannte Andrea Iannone geht im Rahmen des Italien-GP in Mugello an den Start. Mit Iannones Ankunft steigt die Gesamtzahl der Fahrer im Startfeld des Bagger World Cups auf zehn. Der prominente Italiener soll an den verbleibenden Rennen der Meisterschaft bis zum Saisonfinale auf dem Red Bull Ring in Österreich teilnehmen.

Wie immer: Starke Worte vom «Maniac» Andrea Iannone

Andrea Iannone, der im Renndress zuletzt 2025 in der Superbike-WM zu sehen war, zu der Verpflichtung durch das einzige asiatische Team im Feld, Niti Racing: «Ich mag Herausforderungen, besonders wenn sie einen aus der Komfortzone herausholen. Das hier ist etwas völlig anderes, und genau deshalb habe ich zugesagt. Ich freue mich wirklich sehr darauf, dieses neue Kapitel zu beginnen, da ich Harley-Davidson und seine legendäre Fahrergemeinschaft, die eine so wichtige Rolle in der Szene spielt, schon immer bewundert habe. Diese Motorräder haben eine starke Persönlichkeit, man muss sie respektieren, aber gleichzeitig kann man sie hart rannehmen. In dieser Hinsicht sind wir uns ziemlich ähnlich, und ich glaube, deshalb passt dieses Projekt gut zu mir.»

Ab Mugello wird sich Andrea Iannone unter die Bagger-Piloten mischen Foto: Bagger World Cup Ab Mugello wird sich Andrea Iannone unter die Bagger-Piloten mischen © Bagger World Cup

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Der mittlerweile 36-Jährige weiter: «Ich gehe auch ohne Testfahrten an dieses erste Rennen heran und habe einen Test weniger als die anderen. Das spiegelt meine Einstellung wider: Ich nehme Herausforderungen an und suche aktiv nach ihnen. Mugello ist der perfekte Ort für den Start, vor den italienischen Fans, auf einer Strecke, die ich sehr gut kenne. Ich komme nicht nur hierher, um teilzunehmen. Ich möchte das Motorrad schnell verstehen und sofort konkurrenzfähig sein. Mal sehen, was wir erreichen können. Auf einer persönlicheren Ebene fühle ich eine starke Verbindung zu Indonesien. Ich schätze die Menschen dort sehr und freue mich darauf, diese Reise gemeinsam mit Niti Racing und dieser Gemeinschaft zu beginnen.»

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Iannones neue Chefin und Teammanagerin von Niti Racing, Angela Khuu: «Nach einem sehr positiven Saisonstart in Austin ist die Aufnahme von Andrea in unser Team ein logischer Schritt, um den Schwung weiter aufrechtzuerhalten. Mit Oscar und Dimas verfügen wir bereits über eine starke Basis, und die Verpflichtung eines Fahrers mit Andreas Erfahrung und Schnelligkeit verleiht uns als Team eine zusätzliche Dimension. Wir sind gespannt, wie schnell er sich an das Motorrad gewöhnt, und freuen uns darauf, bereits in Mugello die Zusammenarbeit zu beginnen.»

PR-Volltreffer für Harley-Davidson

Hohen Stellenwert hat der Einsatz von Iannone auch bei Harley-Davidson. Ab Runde 2 ist damit der erste MotoGP-Spitzenfahrer mit dem Rennbagger aus Milwaukee unterwegs. Jeffrey Schuessler, bei Harley-Davidson für den internationalen Rennsport verantwortlich: «Einen Fahrer wie Andrea in die Meisterschaft zu holen, ist ein starkes Statement dafür, was wir mit dem Bagger World Cup aufbauen. Er ist ein bewährter Rennsieger auf höchstem Niveau, dessen Talent und Persönlichkeit der Startaufstellung noch mehr Energie verleihen. Genau dieses Profil wollen wir anziehen, während die Meisterschaft weiterwächst. Mugello ist der perfekte Ort, um zu sehen, wie er dieses neue Kapitel auf dem dritten Motorrad von Niti Racing weiterschreibt.»