Harley-Davidson Bagger World Cup in Aragon: Der Titelkampf spitzt sich zu

Der Harley-Davidson Bagger World Cup bestreitet an diesem Wochenende im MotorLand Aragon das vorletzte Event 2026. Der Kampf um die Meisterschaft tritt damit in eine entscheidende Phase ein, bevor es im September auf dem Red Bull Ring in Österreich zum Titel-Showdown kommt.

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Bei den ersten vier Events der neuen Serie gab es in acht Rennen fünf verschiedene Sieger, wobei es bisher noch keinem Fahrer gelungen ist, beide Läufe an einem Wochenende zu gewinnen. Der Spanier Oscar Gutierrez führt die Sieger-Liste mit drei Triumphen an, während der Australier Archie McDonald zwei Siege verbuchen konnte. Eric Granado, sowie die ehemaligen MotoGP-Piloten Andrea Iannone und Bradley Smith, der in Silverstone mit einer Wildcard antrat, haben jeweils einen Sieg errungen.

Die Top-3 liegen nur 19 Punkte auseinander

Der Titelkampf ist sehr eng ist. Der Brasilianer Granado führt die Gesamtwertung vor den letzten vier Rennen mit fünf Punkten Vorsprung auf Joe-Rascal-Teamkollege McDonald an. Mit 19 Zählern Abstand auf den Führenden liegt Gutierrez auf Platz 3. Auch Iannone hat mit 50 Punkten Rückstand noch Chancen auf den Titel. Der Italiener verpasste den Saisonauftakt in Austin und stieß erst in Mugello dazu, wo er in Rennen 2 vor den heimischen Fans einen Sieg einfuhr.

In Aragon wird wieder Max Toth (Saddlemen Race Development) an der Startlinie stehen. Der junge US-Amerikaner sprang in Silverstone bereits für Landsmann Cory West ein, der sich bei einem Trainingscrash im Rahmen der «King of the Baggers»-Serie der MotoAmerica Verletzungen zugezogen hatte.

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Das Bagger-Qualifying findet am Samstag um 12.10 Uhr statt. Um 16.10 Uhr steigt dann das erste Rennen über acht Runden. Lauf 2 findet am Sonntag um 8.55 Uhr in der Früh statt.