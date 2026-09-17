V2-Party in Spielberg: Der Showdown der Renn-Harleys auf dem Red Bull Ring

Den Rennsport-Fans wird dieses Jahr auf dem Red Bull Ring viel geboten. Neben den Assen der MotoGP, Moto2 und Moto3 werden in Spielberg auch die Red Bull Rookies und die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups an der Startlinie stehen. Dazu kommt, dass sowohl die Rookies als auch die Bagger jeweils die letzten beiden Rennen in der Saison 2026 austragen werden.

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Der Bagger World Cup bringt US-amerikanisches Flair in die Steiermark. Die neue Rennserie wird dort seinen ersten Gesamtsieger küren. Bislang fanden fünf Events statt – in Austin, Mugello, Assen, Silverstone und Aragon wurden jeweils zwei Rennen gefahren. In Spielberg folgt nun das Finale.

An der Spitze der Gesamtwertung geht es sehr eng zu. Nachdem der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone zuletzt in Aragon beide Rennen gewinnen konnte, ist der Italiener voll im Titel-Rennen. Iannone liegt auf Platz 4 und hat nur 27 Punkte Rückstand auf den Weltcup-Führenden Archie McDonald aus Australien. Auf den Rängen 2 und 3 liegen derzeit der Brasilianer Eric Granado und der Spanier Oscar Gutierrez.

Zwei neue Fahrer in der Startaufstellung

In Spielberg werden zwei neue Gesichter an der Startlinie stehen: Die US-Amerikaner Kyle Wyman und James Rispoli werden mit einer Wildcard antreten. Wyman gewann 2025 die King-of-the-Baggers-Serie in den USA. Auf dem Red Bull Ring wird er mit dem Team Wegner Automotive x KWR (Kyle Wyman Racing) sein Debüt auf der Weltbühne haben. Als einer der erfolgreichsten Fahrer im amerikanischen Bagger-Rennsport bringt Wyman umfangreiche Erfahrung mit der Renn-Harley mit. Rispoli wird in Österreich als dritter Fahrer für Joe Rascal Racing an den Start gehen und Jordi Torres beim letzten Event ersetzen. Rispoli, der Super Hooligan National Champion, bringt umfangreiche Erfahrung aus dem amerikanischen Straßenrennsport und der King-of-the-Baggers-Serie mit.

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Somit ist alles angerichtet für den Showdown im Bagger World Cup. Die Fans können sich an diesem Wochenende auf eine einzigartige Soundkulisse freuen, wenn die großen V2-Motoren durch die Niki Lauda Kurve brettern.