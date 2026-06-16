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Überraschung: Zweifacher MotoE-Champion Torres neu im Bagger World Cup

Ende Juni findet in Assen das dritte Event des Harley-Davidson Bagger World Cups statt. Der ehemalige GP-Pilot Jordi Torres wird auf dem TT Circuit sein Debüt haben und Cody Wyman ersetzen.

Harley Davidson Weltcup

Jordi Torres
Jordi Torres
Foto: Joe Rascal Racing
Jordi Torres
© Joe Rascal Racing

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Nachdem der Harley-Davidson Bagger World Cup Ende März in Austin sei Debüt feierte, fand Ende Mai in Mugello das zweite Rennwochenende der neuen Serie statt. Dort bekam das noch überschaubare Fahrerfeld prominenten Zuwachs: Der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone feierte in seiner italienischen Heimat seine Premiere auf der Renn-Harley. Iannone zeigte eine beeindruckende Leistung – er siegte im zweiten Rennen und zog vor seinen Fans eine große Show ab.

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Ende Juni finden im Zuge des MotoGP-Events in Assen die nächsten beiden Rennen des Bagger World Cups statt. Und auch dort wird ein neuer Name in der Startliste aufscheinen. Der ehemalige GP-Pilot und zweifache MotoE-Champion Jordi Torres wird im australischen Team Joe Rascal Racing Cody Wyman ersetzen und den Rest der Meisterschaft 2026 bestreiten. Der US-Amerikaner Wyman wird eine neue Rolle innerhalb der Joe Rascal Group übernehmen, hieß es seitens des Teams.

«Wir freuen uns riesig, Jordi in der Joe-Rascal-Familie willkommen zu heißen», sagte James Tonna, Miteigentümer des Teams, zur Verpflichtung des Spaniers. «Da wir derzeit die Plätze 1 und 2 in der Meisterschaft belegen, stärkt die Aufnahme eines Fahrers von Jordis Kaliber unser Team zusätzlich. Einen zweifachen MotoE-Champion, der zudem sowohl in der MotoGP-WM als auch in der WorldSBK auf höchstem Niveau gefahren ist, in unseren Reihen zu haben, ist ein riesiger Vorteil.»

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Torres wird Teamkollege der beiden aktuellen Spitzenreiter in der Gesamtwertung – Archie McDonald und Eric Granado. «Es ist eine Ehre, mit dem Team Joe Rascal Racing, einer hochprofessionellen Organisation, die ihre Führungsrolle in dieser Kategorie immer wieder unter Beweis stellt, im Harley-Davidson Bagger World Cup anzutreten», meinte Torres. «Ich freue mich sehr darauf, auf einer Harley-Davidson Bagger zu fahren – nach dem, was ich bisher gesehen habe, wirkt sie agil, kraftvoll und macht unglaublich viel Spaß. Die ersten Rennen waren spektakulär, und ich bin gespannt darauf, das selbst zu erleben. Ich darf an der Seite von Granado und McDonald fahren, zwei sehr erfahrene Fahrer, von denen ich viel lernen kann. Ich hoffe, mich schnell einzufinden, und ich weiß, dass das Team es mir viel leichter machen wird, den spektakulären Fahrstil der Harley-Davidson Bagger zu meistern.»

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Torres debütierte 2010 in der Moto2-Klasse und fuhr bis 2014 in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM. Er erzielte einen Sieg und zwei weitere Podestplätze. Von 2015 bis 2019 bestritt der Spanier 136 Rennen in der Superbike-WM. 2015 holte er mit der Aprilia RSV4 einen Sieg und drei weitere Podestplätze. In der Gesamtwertung wurde er in jenem Jahr, seinem stärksten, Fünfter. 2018 bestritt Torres für Avintia Ducati fünf Rennen in der MotoGP. 2020 und 2021 war er jeweils Gesamtsieger in der MotoE-Klasse.

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70

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64

4

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53

5

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