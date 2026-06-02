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Toprak über Andrea Iannone: «Er ist immer noch schnell und etwas verrückt!»

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu hat das Debüt von Andrea Iannone im Bagger World Cup in Mugello mitverfolgt. Er würde seinem einstigen Rivalen eine weitere Chance in der Superbike-WM gönnen.

Harley Davidson Weltcup

Andrea Iannnone
Andrea Iannnone
Foto: Gold & Goose
Andrea Iannnone
© Gold & Goose

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Mit seinem Sieg im zweiten Rennen des Harley-Davidson Bagger World Cups in Mugello stellte Andrea Iannone unter Beweis, dass er ein talentierter Fahrer ist, der immer noch zu Top-Leistungen fähig ist. In der Toskana zog «The Maniac» eine große Show ab, die italienischen Fans feierten den 36-Jährigen. Auch neben der Rennstrecke sorgte Iannone mit knackigen Aussagen für Schlagzeilen – so wie man es von ihm gewohnt ist. So ließ er etwa mit der Idee aufhorchen, ein Bagger-Legenden-Rennen mit Casey Stoner und Valentino Rossi zu veranstalten. Laut eigener Einschätzung wäre Iannone auch noch schnell genug für die MotoGP. Ein Vertrag wird ihm wohl trotzdem keiner anbieten.

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Einer, der Andrea Iannone aus der Superbike-WM gut kennt, ist MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu. Die beiden sind in den Saisons 2024 und 2025, als Toprak jeweils Weltmeister wurde, gegeneinander gefahren. Der Türke hat auch das Bagger-Debüt von Iannone in Mugello mitverfolgt.

Toprak Razgatlioglu und Andrea Iannone in der Superbike-WM 2025
Toprak Razgatlioglu und Andrea Iannone in der Superbike-WM 2025
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu und Andrea Iannone in der Superbike-WM 2025
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Toprak ist ein Fan des Bagger World Cups

«Ich freue mich für ihn. Denn was er bei den Baggern macht, ist unglaublich. Er fährt sehr gut. Er fuhr im Finish die schnellste Runde. Ich bin ein Fan des Bagger World Cups und es macht Spaß, ihnen zuzusehen», outete sich Toprak als Fan der neuen Rennserie. In Richtung Iannone meinte er zudem: «Er ist immer noch ein schneller Fahrer, und er ist clever. Er ist aber auch immer noch etwas verrückt. Wenn er wieder einen Platz in der Superbike-WM finden würde, wäre er unter den Top-5. Da bin ich mir sicher, weil ich gegen ihn gefahren bin. Er ist schnell, ich hoffe, er bekommt noch eine Chance in der Superbike-WM.»

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Ob es zu einem Superbike-Comeback von Andrea Iannone kommt, wird sich zeigen. Fakt ist, dass am Montag nach dem Rennwochenende in Mugello ein Bagger-Test stattgefunden hat. Iannone fuhr nach Eric Granado, Oscar Gutierrez und Archie McDonald die viertschnellste Zeit.

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2

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70

3

Oscar Gutierrez

64

4

Jake Lewis

53

5

Filippo Rovelli

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39

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