Uccio Salucci (VR46): «Harley-Davidson hilft der MotoGP zu expandieren»

Während des Grand-Prix-Wochenendes in Le Mans im Mai 2025 präsentierten Vermarkter Dorna und Harley-Davidson ihre Pläne für den Bagger-Weltcup, der ab 2026 im Rahmen ausgewählter MotoGP-Events stattfinden wird.

Auftakt ist in Austin/Texas (27.–29. März), dann geht es weiter in Mugello/Italien (29.–31. Mai), Assen/Niederlande (26.–28. Juni), Silverstone/England (7.–9. August) und Aragon/Spanien (28.–30. August). Das Finale wird vom 18.–20. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg ausgetragen.

Anfang November wurden auf der Motorrad-Messe EICMA in Mailand die ersten drei Teams präsentiert : Saddlemen Race Development aus den USA, Joe Rascal Racing aus Australien und das Cecchini Racing Team aus Italien.

Sie alle sind neu im MotoGP-Paddock. Laut der Kultmarke aus Milwaukee sollen sechs bis acht unabhängige Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start gehen, die von Harley-Davidson Factory Racing unterstützt werden. Ziel ist, ein internationales Startfeld zu haben.

Bestehende GP-Teams üben sich bislang in Zurückhaltung auf den Bagger-Zug aufzuspringen, was auch mit den Kosten von zirka 800.000 Euro pro Saison zusammenhängt.

«Das ist eine gute Sache», meint VR46-Teamdirektor Uccio Salucci zum Engagement von Harley-Davidson. Der langjährige Weggefährte von Teameigentümer Valentino Rossi ist immer offen für frische Ideen und erkennt auch den großen Showfaktor, den die neue Bagger-Klasse bieten wird. «Es ist wichtig, dass Marken wie Harley im MotoGP-Paddock vertreten sind, das hilft der Meisterschaft beim Expandieren. Wir können uns vorstellen an einem solchen Projekt teilzunehmen, wenn ein Langzeitplan vorliegt und wir genau wissen, was passieren wird. Wir schauen uns das genau an.»