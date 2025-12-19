Uccio Salucci (VR46): «Harley-Davidson hilft der MotoGP zu expandieren»
2026 sehen wir im Rahmen von sechs MotoGP-Events den neuen Harley-Davidson Bagger-Weltcup. Die US-Marke übt eine riesige Faszination aus – auch auf VR46-Teamdirektor Uccio Salucci.
Während des Grand-Prix-Wochenendes in Le Mans im Mai 2025 präsentierten Vermarkter Dorna und Harley-Davidson ihre Pläne für den Bagger-Weltcup, der ab 2026 im Rahmen ausgewählter MotoGP-Events stattfinden wird.
Auftakt ist in Austin/Texas (27.–29. März), dann geht es weiter in Mugello/Italien (29.–31. Mai), Assen/Niederlande (26.–28. Juni), Silverstone/England (7.–9. August) und Aragon/Spanien (28.–30. August). Das Finale wird vom 18.–20. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg ausgetragen.
Anfang November wurden auf der Motorrad-Messe EICMA in Mailand
Sie alle sind neu im MotoGP-Paddock. Laut der Kultmarke aus Milwaukee sollen sechs bis acht unabhängige Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start gehen, die von Harley-Davidson Factory Racing unterstützt werden. Ziel ist, ein internationales Startfeld zu haben.
Bestehende GP-Teams üben sich bislang in Zurückhaltung auf den Bagger-Zug aufzuspringen, was auch mit den Kosten von zirka 800.000 Euro pro Saison zusammenhängt.
«Das ist eine gute Sache», meint VR46-Teamdirektor Uccio Salucci zum Engagement von Harley-Davidson. Der langjährige Weggefährte von Teameigentümer Valentino Rossi ist immer offen für frische Ideen und erkennt auch den großen Showfaktor, den die neue Bagger-Klasse bieten wird. «Es ist wichtig, dass Marken wie Harley im MotoGP-Paddock vertreten sind, das hilft der Meisterschaft beim Expandieren. Wir können uns vorstellen an einem solchen Projekt teilzunehmen, wenn ein Langzeitplan vorliegt und wir genau wissen, was passieren wird. Wir schauen uns das genau an.»
«Das ist eine andere Art des Rennsports, aber ich mag dieses Projekt», betonte der Italiener gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Fans werden diese Rennen auch mögen, Harley-Davidson macht den Unterschied aus. Eventuell ist das etwas für die Zukunft für uns.»
