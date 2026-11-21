Der indische Motorradriese Hero MotoCorp treibt seine internationale Expansion voran und zeigte auf der EICMA in Mailand die Serienversion der neuen Xpulse 450. Nachdem das Projekt im Vorfeld unter dem Kürzel Xpulse 421 entwickelt worden war, rückt die endgültige Modellbezeichnung das Motorrad in die 450er-Klasse, in der bereits die Royal Enfield Himalayan 450 und die KTM 390 Adventure um Marktanteile kämpfen, beide hergestellt in Indien. Bei der Abstimmung von Fahrwerk und Ergonomie profitierte die Serienentwicklung von den Erfahrungen des Hero-Werksteams aus der Rallye-Raid-WM um den ehemaligen Weltmeister Ross Branch.

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Als Antrieb dient ein neu konstruierter, flüssigkeitsgekühlter Einzylindermotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, vier Ventilen und 421 ccm Hubraum. Das Aggregat leistet 47 PS bei 9100/min und stemmt 38 Nm bei 7500/min. Damit schöpft die Xpulse 450 das Leistungslimit der europäischen Führerscheinklasse A2 nahezu vollständig aus. Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsganggetriebe in Verbindung mit einer Assist-Slipperkupplung.

Beim Fahrwerk setzt Hero auf Komponenten aus dem Hause KYB. Vorne führt eine 43er USD-Gabel mit geschlossener Dämpferpatrone ein 21-Zoll-Drahtspeichenrad mit der Reifengrösse 90/90-21. Zug- und Druckstufendämpfung sind einstellbar. Am Heck arbeitet ein direkt angelenktes Zentralfederbein, in Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar. Das 17er Hinterrad ist bereift mit 140/80-17. Die Federwege betragen 225 und 215 mm – genug für herausfordernde Offroadpassagen, zu wenig für Rennsport. Dank moderater Federwege und dem 17er Hinterrad beträft die Sitzhöhe nur 848 mm. Angaben zu Gewicht und Tank gibt es noch nicht.

Das Offroad-Abenteuer lockt: Hero Xpulse 450 Foto: Hero Das Offroad-Abenteuer lockt: Hero Xpulse 450 © Hero

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Für eine Maschine dieser Hubraumklasse fällt die elektronische Ausstattung umfangreich aus. Ride by Wire ermöglicht vier Fahrmodi (einer davon Offroad), die neben der Gasannahme auch die Eingriffsschwellen der Traktionskontrolle sowie die Regelung des ABS verändern. Im Gelände lässt sich das ABS deaktivieren. Dazu ist ein Tempomat serienmässig. Der TFT-Touchscreen-misst 7 Zoll im Cockpit und unterstützt neben einer Bluetooth-Anbindung auch die Spiegelung von Smartphone-Inhalten über Apple CarPlay und Android Auto.

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Weiter ist die Hero Xpulse 450 serienmässig mit Motorschutz, Kühlerschutz, Sturzbügeln, geschlossenen Handschützern und einem Windschild im Rallye-Stil ausgestattet. Der Marktstart ist für Mitte 2027 angesetzt, wobei laut Hero zunächst internationale Exportmärkte beliefert werden sollen, bevor die Auslieferung auf dem indischen Heimatmarkt anläuft. Den Preis hat der Hersteller noch nicht festgelegt.