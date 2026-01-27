Weiter zum Inhalt
Hoher Besucherandrang bei der Motorradwelt Bodensee in Friedrichshafen
Vom 23. bis 25. Januar feierten 40.870 Motorrad-Begeisterte den Frühstart in die neue Saison. Insbesondere das Rahmen- und Actionprogramm fand beim Publikum grossen Zuspruch.
BMW-Stand: Am Publikumsinteresse fehlte es nicht
BMW-Stand: Am Publikumsinteresse fehlte es nicht© Motorradwelt Bodensee
Die Motorradwelt Bodensee verwandelte das Friedrichshafener Messegelände vom 23. bis 25. Januar erneut in einen Treffpunkt für Motorradfans aus dem internationalen Dreiländereck. Rund 40.870 Besucher feierten gemeinsam den Start in die neue Motorrad-Saison. Messegeschäftsführer Klaus Wellmann war zufrieden: «Die Motorradwelt Bodensee bot einen tollen Start ins Messejahr 2026. Die Stimmung war durchweg positiv, und das Publikum zeigte ein hohes fachliches Interesse. Die Begeisterung für Motorräder und alles, was dazu gehört, war deutlich spürbar.»
Nachdem BMW bis vor kurzem den Werbewert von Publikumsmessen anzweifelte und diesen teilweise fernblieb, zitieren wir an dieser Stelle gerne das Statement von Michael Sommer, Leiter BMW Motorrad Deutschland und Präsident des Industrieverbands Motorrad: «Messen sind für uns enorm wichtig, denn nur dort kann man Motorräder anfassen, probesitzen und direkt mit den Herstellern ins Gespräch kommen. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Messeauftritt, unser Stand war durchweg gut besucht.» Auf grosses Interesse stiess namentlich die neue BMW F450GS.
Gleich drei Messepremieren gab es am Stand von KTM zu sehen
Gleich drei Messepremieren gab es am Stand von KTM zu sehen© Motorradwelt Bodensee
Nach sechs Jahren Messe-Pause kehrte auch KTM mit drei regionalen Händlern zur Motorradwelt Bodensee zurück. «Das altersmäßig gut gemischte Publikum zeigte grosses fachliches Interesse. Unsere regionalen Händler konnten ihre Produkte auf der Motorradwelt Bodensee sehr gut präsentieren», bilanzierte André Langner von KTM Sportmotocycle Deutschland. Besonders die drei Messepremieren – die KTM 990 Duke, die KTM 990 RC R und die KTM 1390 Super Adventure S EVO – zogen zahlreiche Blicke auf sich.
Eisbären-Parkplatz: Am Bodensee beginnt die Motorradsaison im Januar
Eisbären-Parkplatz: Am Bodensee beginnt die Motorradsaison im Januar© Motorradwelt Bodensee
Für viele staunende Gesichter sorgte zudem eine Weltpremiere: Die Indian Chief Vintage, die am Tag vor Messebeginn in den USA erstmals präsentiert worden war, feierte auf der Motorradwelt Bodensee ihr Messedebüt.
Indian Big Chief Vintage
Indian Big Chief Vintage© Motorradwelt Bodensee
Großen Zuspruch erhielt auch die neue Indoor-Cross-Halle. Bei den Show-Races ging unter anderem der vierfache Supermoto-Weltmeister und gebürtige Friedrichshafener Marc-Reiner Schmidt an den Start. Einen weiteren Supermoto-Weltmeister aus der Region gab es auf der Supermoto-Strecke zu sehen. Dort sorgte Bernd Hiemer mit seiner BMW R1300GS für Begeisterung. Beim Gebraucht-Motorrad-Markt fand ein Grossteil der 72 ausgestellten Maschinen einen neuen Besitzer. Viele Blicke zog auch der Best Bike Award auf sich, bei dem 20 individuell umgebaute Motorräder präsentiert wurden. Der erste Platz ging an Markus Berger und seine Harley Davidson Chopper MB. In der Kategorie «Best of Show» entschied sich die Fachjury für die BMW R18 von Enrico Stepan.
Die nächste Ausgabe der Motorradwelt Bodensee findet vom 29. bis 31. Januar 2027 statt.
Der Beweis, dass die BMW R1300GS ein leicht zu manövrierendes Motorrad ist
Der Beweis, dass die BMW R1300GS ein leicht zu manövrierendes Motorrad ist© Motorradwelt Bodensee
