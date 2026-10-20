Honda CBR500R Four: Neues Supersport-Motorrad der Mittelklasse

Honda will mit der CBR500R Four Einsteiger und jüngere Fahrer ins Supersport-Segment locken. Dafür kombiniert der japanische Hersteller einen völlig neuen Reihenvierzylinder mit 500 ccm mit serienmäßig verbauter E-Clutch-Technologie und hochwertigen Fahrwerkskomponenten zu einem zugänglichen und erschwinglichen Gesamtpaket.

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Herzstück der neuen CBR500R Four ist ein kompakter, für Europa völlig neuer Reihenvierzylinder mit DOHC-Steuerung der 16 Ventile. Weitere Konstruktionsmerkmale wie Ni-SiC-beschichtete Zylinderwände, DLC-beschichtete Tassenstößel, duale Ram-Air-Kanäle und ein Fallstrom-Ansaugsystem erfreuen Technik-Freaks. Die überquadratische Auslegung von 60 x 44 mm für Bohrung x Hub (ergibt 502 ccm) begünstigt Drehfreude und Spitzenleistung. Honda deklariert 72 PS bei 11.000/min und 46 Nm bei 10.500/min. Der Drehzahlbegrenzer greift bei 12.500/min ein.

«Völlig neu», wie Honda vermeldet, stimmt nicht ganz. Diesen Motor mit 502 ccm verbaut Honda seit Anfang 2026 in den für China und weiteren asiatischen Märkten bestimmten CB500 Super Four und CBR500R Four, eine verkleinerte Version mit 399 ccm ist verbaut in für den japanischen Markt bestimmten Versionen. Richtig ist, dass dieser Motor bislang in keinem Honda-Modell zu finden war, das in Europa und Amerika angeboten wird.

Die CBR500R Four ist serienmäßig mit der E-Clutch ausgerüstet, die nahtloses Anhalten, Anfahren und Schalten ohne Kupplungsbetätigung ermöglicht, wobei die manuelle Kupplungsbedienung jederzeit erhalten bleibt. Eine A2-Führerschein-konforme Version mit 35 kW wird erhältlich sein.

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Das Fahrwerk besteht aus einem Stahlchassis, einer 41er USD-Gabel von KYB und einer Aluminiumschwinge mit Zentralfederbein. Die Doppelscheibenbremse vorne (296 mm) erfreut mit radial montierten Bremszangen von Nissin. Die Reifendimensionen sind 120/70-17 und 160/60-17. Das Gewicht vollgetankt beträgt 189 kg.

Die Throttle-By-Wire-Steuerung ermöglicht drei Standard-Fahrmodi, dazu zwei frei programmierbare User-Modi und die einstellbare Traktionskontrolle. Der Fahrer informiert sich über ein 5-Zoll-TFT-Display mit Honda RoadSync-Konnektivität und USB-C-Ladebuchse.

Das frontbetonte Design lehnt sich an ans Styling der hubraumstärkeren Supersportmotorräder von Honda. Die Honda CBR500R Four wird erhältlich sein in Rot und Schwarz. Der Preis steht noch nicht fest.

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