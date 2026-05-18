Honda CRF450RX Rally 2027: Auch Honda baut eine Dakar-Replica

Auf Mitte 2025 wurden bei der italienischen Firma RedMoto mit Unterstützung der Honda-Rennabteilung HRC erstmals 50 Stück der CRF450RX Rally gebaut und verkauft. Ein sorgfältig aufgebautes Rennmotorrad für den Rallye-Einsatz, weit entfernt von der technischen Basis, der Enduro CRF450X. Vierzehn CRF450RX Rally starteten bei der Dakar 2026, zwölf kamen ins Ziel. Damit sind Leistungsfähigkeit und Qualität dieses Motorrad geklärt. Auch die weiteren Ergebnisse beeindrucken Platz 2 und 3 in der Rally2-Klasse, Platz 10 in der Gesamtwertung und bester Neuling der Rallye für den Amerikaner Preston Campbell auf Honda CRF450RX Rally.

Werbung

Werbung

Auf dieser Basis hat HRC zusammen mit RedMoto das Modell 2027 entwickelt, das ab Juni 2026 erhältlich sein wird. Es werden wieder 50 Exemplare handgefertigte für Fahrer mit Rallye-Ambitionen.

Der 450er Motor wird von HRC speziell für den Einsatz an Rallye-Raids aufgebaut, leistet 58 PS und ist mit einem speziellen Sechsganggetriebe mit weiter gespreizten Gangstufen versehen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwa 160 km/h. Zusätzlich gibt es einen Ölkühler, um die Temperaturen unter extremen Bedingungen stabil zu halten.

Das Fahrwerk verwendet den Honda-typischen Aluminium-Doppelschleifenrahmen. Die 49er USD-Gabel von Showa hat Titan-beschichtete Innenrohre, ebenso ist die Kolbenstange des Federbeins mit einer reibungsmindernden Titan-Beschichtung versehen..

Werbung

Werbung

Fast alles schon dran, um durch die Wüsten dieser Welt zu surfen Foto: Honda Fast alles schon dran, um durch die Wüsten dieser Welt zu surfen © Honda

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die vordere Bremsscheibe misst 300 mm. Die Räder bestehen aus HAAN-Naben (aus Vollmaterial herausgefräst), Speichen und Felgen von Takasago Excel. Ins Hinterrad ist ein Ruckdämpfer integriert.

Die Honda CRF450RX Rally verfügt über drei Tanks: Zwei vordere mit insgesamt 22 Litern und einen Hecktank mit 14 Litern, was eine Gesamtkapazität von 36 Litern ergibt. Der Navigationsturm besteht aus Kohlefaser und ist mit dem Hauptrahmen verschraubt. Auch der Motorschutz ist aus Karbon gefertigt.

Werbung

Werbung

Weiter sind serienmässig verbaut: Akrapovic-Titanauspuff, Renthal-Lenker und Acerbis-Handschützer, vergrößerte Stahl-Fußrasten, LED-Beleuchtung und Lenkungsdämpfer.

Die Honda CRF450RX Rally ist Homologiert nach Euro 5+ und kostet ab Werk von RedMoto (bei Monza/Italien) 31.140 Euro (zzgl. MwSt.), der gleiche Preis wie für das 2026er Modell. Das käufliche Rallye-Rennmotorrad kann vorbestellt werden, die Auslieferungen sind für den Zeitraum zwischen Juni und September 2026 geplant.