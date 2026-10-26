Sportler, Bestseller und V3-Fragezeichen: Vorschau auf Hondas EICMA-News
2025 zeigte Honda auf der EICMA einen Zwischenschritt seiner V3-Plattform auf dem Weg in die Serie. 2026 soll in Mailand noch kein weiterer folgen, dennoch wird die Leitmesse für die Japaner wichtig.
Wir schreiben den November 2024: Auf der EICMA enthüllt Honda erstmals das Konzept einer neuen Technikplattform für ein künftiges Motorrad. Das Besondere: Die Japaner setzen beim Motor auf drei Zylinder in V-Form, aufgeladen durch einen Kompressor. Technische Daten gibt es offiziell keine, auch Hinweise auf mögliche Modelle, die auf den neuen Antrieb setzen könnten, bleiben nur vage.
Ein Jahr später, auf der EICMA 2025, folgt dem technischen Konzept mit dem «V3R 900 E-Compressor Prototyp» schon eine noch leicht verfremdete, aber seriennahe Studie eines Naked Bikes, die einen konkreten Ausblick auf ein Serienmodell geben sollte. Doch dass die Japaner die Anfang November anstehende diesjährige Ausgabe der Leitmesse für den nächsten Aufschlag nutzen und ein entsprechendes Serienmodell präsentieren, gilt längst nicht als ausgemacht. Seit mehreren Wochen hört man immer wieder, dass die V3R auf der diesjährigen EICMA keine Rolle spielen soll, obwohl im Internet kursierende Homologationsunterlagen eine unmittelbar bevorstehende Serienreife des Modells suggerieren.
Denkbar, dass die Marke aus Tokio später ein eigenes Event für die Weltpremiere veranstaltet. Denn auf der diesjährigen EICMA dürfte Honda auch ohne V3-Modell nicht an wichtigen Neuheiten mangeln: So bestätigten die Japaner vor wenigen Tagen die Einführung der
Die auf der Osaka Motorcycle Show im Frühjahr 2026 präsentierte CBR400R Four bleibt uns jedoch, mindestens vorerst, vorenthalten. Ebenfalls als Vierzylinder-Sportler, im Honda-Programm jedoch eine Stufe darüber eingeordnet, steht die aktualisierte
Die größte Neuheit jedoch, sollte die serienfertige V3R 900 nicht doch unerwartet ins Rampenlicht gerollt werden, ist die Nachfolgerin eines Honda-Bestsellers: Die Anzeichen verdichten sich, dass die aktuelle Africa Twin in den Ruhestand entlassen und durch die Nachfolgegeneration ersetzt wird. Anders als in mehreren Medienberichten kolportiert, wird diese jedoch nicht auf die neue V3-Plattform der Japaner, sondern auf den aufgefrischten Reihentwin, der zuletzt auf 1084 ccm und 102 PS kam. Ein leichter Zuwachs bei den Kerndaten ist zu erwarten, schließlich steht unterhalb der Africa Twin die Transalp bereit.
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