Irres Konzept: Honda V3R 900 E-Kompressor kommt 2027 auf den Markt

Auf der EICMA 2025 präsentierte Honda mit der V3R 900 E-Kompressor einen Prototyp mit V3-Motor und elektrisch angetriebenem Kompressor. Ein Motorrad, das gemäss Honda garantiert Nervenkitzel hervorrufen und gleichzeitig Seelenfrieden sicherstellen soll.

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Die Technik besteht aus einem flüssigkeitsgekühlten V3-Motor mit 75 Grad Zylinderwinkel und 900 ccm Hubraum. Zwei Zylinder zeigen nach vorne, einer nach hinten. Erstmals in einem Serienmotorrad ist ein Verbrennungsmotor mit einem elektronisch gesteuerten, elektrisch angetriebenen Kompressor kombiniert. Dieser ist hinter dem Lenkkopf untergebracht.

Die Serienversion der Honda V3R 900 E-Kompressor Foto: Honda Die Serienversion der Honda V3R 900 E-Kompressor © Honda

Auf der diesjährigen Ausgabe der Mailänder Messe wurde nun die Serienversion des Bikes vorgestellt, das 2027 auf den Markt kommt. Erfreulich: Das beim Prototyp 2025 vorgestellte Design – mit dem potenten Erscheinungsbild und dem asymmetrischen Layout – findet den Weg in die Verkaufsräume.

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Der neu entwickelte V3 soll spontan kräftiges Drehmoment liefern – auch bei niedrigen Drehzahlen, indem der Kompressor unabhängig von der Motordrehzahl für gute Füllung sorgt. Honda verspricht dadurch aus dem 900er-Triebwerk eine Leistung, die vergleichbar ist mit einem 1200er. Das Chassis besteht aus einem Gitterrohrrahmen mit Einarmschwinge und USD-Gabel.

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Die Serienversion der Honda V3R 900 E-Kompressor Foto: Honda Die Serienversion der Honda V3R 900 E-Kompressor © Honda

Schon bei der Vorstellung des Prototyps im letzten Jahr wurde darüber spekuliert, dass Honda mit dem neuen V3-Motor eine technische Plattform schaffen wird, um eine ganze Palette unterschiedlicher Motorräder zu bauen. Passend dazu geben die Japaner auf der EICMA 2026 einen vielversprechenden Ausblick: Auf dem Messestand ist ein Prototyp für einen Supersportler mit dem V3-900er ausgestellt.

Der Prototyp eines Supersportlers basierend auf der V3R 900 E-Kompressor Foto: Honda Der Prototyp eines Supersportlers basierend auf der V3R 900 E-Kompressor © Honda

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