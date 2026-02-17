Sidecar: Deutscher Seitenwagen-Meister Erwin Neumayer verstorben

Wie Peter Höss SPEEDWEEK.com informierte, ist am vergangenen Sonntag, den 15. Februar, Erwin Neumayer im Alter von 75 Jahren verstorben. Mitte Januar wurde bei ihm eine Krankheit diagnostiziert, wegen der er zur Weiterbehandlung in die Uni-Klinik Augsburg verlegt wurde, leider ohne Happy End. Neumayer/Höss feierten 1993 ihren größten sportlichen Erfolg, als sie Deutsche Meister bei den Seitenwagen wurden.

Angefangen mit dem Seitenwagenrennsport hat Erwin Neumayer aus Thierhaupten bei Augsburg 1988 im vergleichsweise fortgeschrittenen Alter von 37 Jahren. Sein damaliger Beifahrer war Andreas Winter, mit dem er auch als B-Lizenz-Meister rasch vom OMK-Pokal in die Deutsche Meisterschaft aufstieg. 1991 wurden die beiden bereits Gesamtvierte der DM.

Danach wollte der Co-Pilot eigentlich aufhören, doch die ersten beiden Saisonrennen bestritten Erwin Neumayer und Andreas Winter noch gemeinsam. Ab dem dritten Lauf löste Peter Höss, der das Einmaleins bei Egon Schons sowie Georg Neumann und Bernd Scherer gelernt hatte, den erlaubt ‚fahnenflüchtigen‘ ab. Mit dem Gewinn der Vize-Meisterschaft bewies auch das neue Duo auf Anhieb seine Konkurrenzfähigkeit. Diese gipfelte 1993 in besagtem Deutschen Meistertitel.

1994 mussten sich der damalige Inhaber eines Opel-Autohauses, das er später in eine freie Werkstatt umwandelte, und Peter Höss auf Grund von etlichen Motorproblemen mit dem fünften Schlussrang zufriedengeben. Danach sagten die beiden der Deutschen Meisterschaft Lebewohl und bestritten stattdessen mit einem 18-Zoll 600er-BMW-Gespann Oldtimerrennen in der VFV-Meisterschaft (Veteranen Fahrzeug Verband).