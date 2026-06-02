Drei Euro Moto Sportbike-Pokale für Freudenberg – schlimmer Finger bei Zuda

Mit einem Doppelsieg beim Saison-Auftakt auf dem Sachsenring hatte Stepan Zuda, der im letzten Jahr noch bei der IDM Supersport am Start war, noch mit einem Doppelsieg aufgetrumpft. Anschließend ging es für den Tschechen auf direktem Weg mit einer Wildcard ausgestattet zur Heim-WM nach Most. Das war er im Training böse abgeschmiert und hatte einiges an Fleisch und Fingernägeln auf dem Asphalt zurückgelassen. Das WM-Wochenende war so schnell vorbei, wie es begonnen hatte.

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Vor dem Euro Moto-Wochenende in Brünn musste Zuda nochmals beim Arzt vorbeireiten und bekam grünes Licht für den Einsatz in Brünn. Einmal schaffte er es mit der nach wie vor lädierten linken Hand sogar aufs Podest. Trotz der wechselhaften Voraussetzungen zeigte das Team auf den Triumph Daytona 660-Bikes eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Bereits in den freien Trainings setzte die Mannschaft mit Zuda, Ruben Bijman, Mika Siebdrath und Luis Rammerstorfer erste Ausrufezeichen. Für die Startaufstellung sicherte sich Bijman Startplatz 3 vor Stepan Zuda auf Position 4. Luis Rammerstorfer qualifizierte sich auf Rang 5, während Mika Siebdrath als Sechster ebenfalls eine gute Ausgangslage für die Rennen schuf.

Weiter auf der Euro Moto Erfolgsspur

Im ersten Lauf krönte Ruben Bijman seine Performance mit Rang 2. Weil es so schön war, wiederholte er die Nummer in Lauf 2. «Ich bin sehr happy mit meiner Performance an diesem Wochenende», sagte der Niederländer. «Ich hatte von Anfang an ein super Gefühl für das Bike und konnte in jeder Session konkurrenzfähige Zeiten fahren. Natürlich ist es etwas schade, dass es am Ende nicht ganz für einen Sieg gereicht hat, denn wir waren sehr nah dran. Aber zweimal Platz 2 ist ein großartiges Ergebnis und bringt wichtige Punkte für die Meisterschaft. Ein großes Dankeschön an meine gesamte Crew, die mir das ganze Wochenende über ein perfektes Motorrad zur Verfügung gestellt hat.» Zuda fuhr als Dritter in Lauf 2 ebenfalls aufs Podium.

«Ich bin sehr stolz auf die geschlossene Performance unseres gesamten Teams», betont Teamchef Carsten Freudenberg. «Unsere Fahrer und die gesamte Crew haben über das gesamte Wochenende einen hervorragenden Job gemacht. Besonders hervorheben möchte ich Stepan, der trotz seiner verletzten Hand ein unglaublich kämpferisches Wochenende absolviert hat. Ruben hatte über die gesamten Tage hinweg eine fantastische Pace und war in beiden Rennen ein Kandidat für den Sieg. Mika zeigt als Rookie eine beeindruckend steile Lernkurve und hat erneut bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt. Luis kämpft aktuell sehr hart, und wir wissen, dass er das Potenzial für Podiumsplatzierungen hat. Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren, Partner und Unterstützer, die diese Leistungen überhaupt erst möglich machen.»

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