Euro Moto Sportbike: 23 Mann starke Nachwuchsklasse am Sachsenring
Mit knapp zwei Dutzend Anmeldungen ist die kleinste Klasse der Euro Moto in Sachen Teilnehmer die stärkste. Aus Deutschland mischen fünf Piloten mit. Auftakt kommendes Wochenende auf der GP-Strecke.
Euro Moto Sportbike 2026
Euro Moto Sportbike 2026
Für die Euro Moto Sportbike ist es die zweite Saison nach der Abschaffung der IDM Supersport 300 Ende 2024. War das Teilnehmerfeld im Vorjahr noch überschaubar, finden sich aktuell vor allem aus den Nachbarländern zahlreiche Piloten in der Nachwuchsklasse ein. Aus deutscher Sicht muss man bei den Rennen an den sieben Euro Moto-Wochenende besonders aufpassen. Gerade mal fünf Fahrer wagen den Sprung in ein Jahr mit dem Sportbike:
  • #5 Sven Seidler (D), Aprilia, ViVa by Peuker&Streeb
  • #22 Alexander Weizel (D), Aprilia, Weizel Racing Team
  • #49 Korbinian Brandl (D), Aprilia, RBR Racing
  • #86 Micky Winkler (D), Aprilia, WSC Racing
  • #98 Mika Siebdrath (D), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
Besonders stark vertreten sind die Herren aus den Niederlanden, die sich gleich mit einem halben Dutzend ins Getümmel stürzen. Ebenfalls vertreten sind Österreich, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Polen und mit Max Stauffer sogar ein Pilot aus Australien. Triumph und Aprilia sind die am häufigsten vertretenen Hersteller. Ein Team setzt auf Kawasaki, Stauffer pilotiert einen Prototypen-Yamaha R7. Mit einer Suzuki kann man eventuell bei einem Wildcard-Einsatz rechnen. Für einen permanenten Start wäre das Eintrittsgeld in den Euro Moto Sponsor-Pool nötig gewesen.
Team FreudenbergTeam FreudenbergFoto: Thorsten Horn
Team Freudenberg© Thorsten Horn
WM-Ambitionen in der Euro Moto Mit den Teams Freudenberg Rora Paligo aus Deutschland und RT Motorsports aus den Niederlanden sind zwei Teams angemeldet, die sich bereits mit Supersport 300-WM-Lorbeeren aus der Vergangenheit schmücken dürfen. Beide sind aktuell nicht permanent in der WM engagiert, machen aber kein Geheimnis daraus, eher früher als später auf die internationale Bühne zurückkehren zu wollen.
Laut Euro Moto Promoter sind ab diesem Jahr auch Reihenvierzylinder-Motoren zugelassen, womit auch mit einer Honda CBR 600 und einer Kawasaki ZX-6R gefahren werden darf. Im Team ERC mit dem Vorjahres-Vize Oliver Svendsen hat man sich für die Kawasaki entschieden. Mit Hilfe der Balance of Performance werde sie in der Leistung gedrosselt. Eine Honda findet sich nicht unter den Anmeldungen. Bei allen Motorrädern, egal von welchem Hersteller, darf ausschließlich die Elektronik von Solo Engineering eingesetzt werden.
Teilnehmer Euro Moto 2026 Sportbike
  • #5 Sven Seidler (D), Aprilia, ViVa by Peuker&Streeb
  • #13 Luis Rammerstorfer (A), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
  • #17 Ruben Bijman (NL), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
  • #18 Lucas Sorensen (DK), Aprilia, Nordic Vikings
  • #19 Sasha de Vits (B), Kawasaki, ERC
  • #20 Rick Koistra (NL), Triumph, SRTD Pearle Gebben
  • #22 Alexander Weizel (D), Aprilia, Weizel Racing Team
  • #23 Stepan Zuda (CZ), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
  • #25 Jules Bercot (F), Kawasaki, ERC
  • #30 Magnus Kristoffersen (DK), Aprilia, M58 Motorsport
  • #34 Julian van Kalkeren (NL), Triumph, SRTD Pearl Gebben
  • #38 Tobias Kitzbichler (A), Aprilia, ViVa by Peuker&Streeb
  • #44 Jay-Jay Den Hoed (NL), Yamaha R7, SWPN
  • #46 Ty Henriksen (DK), Aprilia, Nordic Vikings
  • #49 Korbinian Brandl (D), Aprilia, RBR Racing
  • #53 Kiyano Weijer (NL), Triumph, Dutch talent racing
  • #55 Tom Kuil (NL), Triumph, RT Motorsports
  • #69 Oliver Svendsen (DK), Kawasaki, ERC
  • #78 Jakob Rosenthaler (A), Triumph, RT Motorsports
  • #86 Micky Winkler (D), Aprilia, WSC Racing
  • #95 Maksymilian Palmowski (PL), Aprilia, SP race project
  • #98 Mika Siebdrath (D), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
  • Max Stauffer (AUS), Yamaha, Team Apreco
