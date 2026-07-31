Euro Moto Sportbike: Halbzeit im Titelkampf Zuda (CZ) gegen Rosenthaler (A)

Euro Moto Supersport • Neu
Euro Moto Supersport: Knappe Kiste zwischen Dirk Geiger und Daniel Blin
Beide Spitzenkandidaten hatten in dieser Saison schon mit Verletzungen zu tun. In die zweite Saisonhälfte starten die beiden Kontrahenten topfit. Es heißt Tschechien gegen Österreich.
Deutsche Teilnehmer sind in der diesjährigen Ausgabe der Euro Moto Sportbike rar. Gerade mal drei tauchen beim Halbzeit-Blick auf die Tabelle auf. Bester Mann aus deutscher Sicht ist Triumph-Pilot Mika Siebdrath. Auf den Plätzen 10 und 12 sind Alexander Weizel und Aprilia-Pilot Micky Winkler unterwegs. Ab diesem Wochenende ist mit Felix Kauertz, der von Oli Svendsen die ERC Kawasaki übernimmt, der vierte Deutsche.
An der Spitze kristallisiert sich aktuell ein Zweikampf zwischen dem Tschechen Stepan Zuda aus dem Team um Carsten Freudenberg und dem Österreicher Jakob Rosenthaler aus dem niederländischen Team von Rob Vennegoor ab. Eine Rivalität, die schon zu Zeiten der IDM Supersport 300 und der IDM Sportbike Tradition hatte. Beide Piloten mussten sich in dieser Saison schon durch eine Verletzungsphase kämpfen.
Zuda hatte sich bei einem Wildcard-Einsatz in der Sportbike-WM in Most bereits im Training die Hand verletzt, sodass er den Weg in die Startaufstellung gar nicht erst anzutreten brauchte. Die Hand ist wieder verheilt und bei der Euro Moto von Most hat sich der Tscheche die Tabellen-Führung von Jakob Rosenthaler zurückerobert. Der hatte in Most gefehlt und musste vom heimischen Sofa aus tatenlos zusehen.
Rosenthaler hatte sich schon im Vorfeld des Most-Rennens nach einem Trainingsunfall verletzt abmelden müssen. Nachdem in Most das erste Rennen abgebrochen und nicht mehr aufgenommen wurde, hielt sich der Schaden aus Sicht des Österreichers noch in Grenzen. In Oschersleben will sich der ehemalige WM-Pilot die Gesamtführung zurückerobern. «Jakob ist wieder fit und hat keine Probleme mehr mit dem Knie», versichert sein Chef Vennegoor. «Die fünf Wochen Pause haben ihm gutgetan. Jakob hat bereits mit einer Ovhale getestet und das Knie funktioniert. Wir bereiten uns auf ein heißes Rennen vor, in dem wir versuchen, die verlorengegangenen Punkte zurückzuholen und weiterhin um die Meisterschaft zu fighten.»
1. 104 Punkte Stepan Zuda (CZ), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
2. 83 Punkte Jakob Rosenthaler (A), Triumph, RT Motorsports
3. 69 Punkte Ruben Bijman (NL), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
4. 62 Punkte Tobias Kitzbichler (A), Aprilia, ViVa by Peuker&Streeb
5. 61 Punkte Mika Siebdrath (D), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
6. 42 Punkte Julian van Kalkeren (NL), Triumph, SRTD Pearl Gebben
7. 39 Punkte Kiyano Weijer (NL), Triumph, Dutch talent racing
8. 35 Punkte Luis Rammerstorfer (A), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo
9. 28 Punkte Tom Kuil (NL), Triumph, RT Motorsports
10. 26 Punkte Alexander Weizel (D), Aprilia, Weizel Racing Team
11. 22 Punkte Maksymilian Palmowski (PL), Aprilia, SP race project
12. 21 Punkte Micky Winkler (D), Aprilia, WSC Racing
13. 20 Punkte Bruno Ieraci (I), Triumph, RT Motorsports
14. 20 Punkte Oliver Svendsen (DK), Kawasaki, ERC
15. 15 Punkte Rick Koistra (NL), Triumph, SRTD Pearle Gebben
16. 15 Punkte Jay-Jay Den Hoed (NL), Yamaha R7, SWPN
17. 15 Punkte Max Stauffer (AUS), Yamaha, Team Apreco
18. 9 Punkte Sasha de Vits (B), Kawasaki, ERC
19. 7 Punkte Ty Henriksen (DK), Aprilia, Nordic Vikings
20. 4 Punkte Magnus Kristoffersen (DK), Aprilia, M58 Motorsport
21. 2 Punkte Lucas Sorensen (DK), Aprilia, Nordic Vikings
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.