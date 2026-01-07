Freudenberg Rora-Paligo Racing mit Rammerstorfer und Siebdrath am Start

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Das Team Freudenberg Rora-Paligo Racing verlängert kurz nach dem Jahreswechsel die Zusammenarbeit mit Luis Rammerstorfer. Der junge Österreicher ging bereits in der Saison 2025 für das Team in der IDM Sportbike an den Start und konnte dort mit starken Leistungen überzeugen. Gekrönt wurde seine Saison 2025 von seinem ersten Sieg am Nürburgring.
Das Jahr 2026 wird für Rammerstorfer die zweite Saison in der Sportbike-Kategorie bestreiten. Gemeinsam mit seiner Crew tritt er dabei erstmals in der neu formierten EuroMoto an. Die EuroMoto ist die neue, als Europameisterschaft umbenannte Weiterentwicklung der IDM, von der sich der Promoter ein internationaleres Teilnehmerfeld sowie ein gesteigertes sportliches Niveau verspricht. Der Österreicher bekommt auch einen neuen Teamkollegen: Mika Siebdrath stößt neu zum Team. Damit übergibt Rammerstorfer den Rookie-Staffelstab und kann seine Erfahrung aus der Vorsaison weitergeben. «Ich freue mich sehr auf die zweite Saison mit dem Team und dem Bike», erklärt Rammerstorfer. «Der Trend zum Ende der Saison 2025 ging klar in die richtige Richtung, und genau dort wollen wir ansetzen. In der Vorbereitung werde ich mich körperlich und mental bestmöglich aufstellen, damit wir 2026 noch mehr Konstanz in unsere Performance bekommen. Dass wir schnell sind, haben wir ja bereits gezeigt.»
Mit der Vertragsverlängerung setzt Freudenberg Rora-Paligo Racing ein klares Zeichen für Nachwuchsarbeit und blickt optimistisch auf die neue Herausforderung EuroMoto 2026. Mit dem Blick in Richtung Weltmeisterschaft, wo die Sportbike-Klasse in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen wird.
«Kontinuität ist ein wichtiger Schlüsselfaktor für die Entwicklung junger Fahrer», ist Carsten Freudenberg überzeugt. «Mit Luis haben wir bereits Ende 2024 über eine mehrjährige Zusammenarbeit gesprochen und gehen nun konsequent in die zweite Runde. Er kennt die Strecken, er kennt das Bike und kann jetzt auf den Daten aus 2025 aufbauen und sich weiter verbessern. Dass er Siege einfahren kann, hat er 2025 bereits gezeigt. Mit der neuen Saison und der Veränderung hin zur Europameisterschaft werden sicher auch starke Konkurrenten dazustoßen, was der Entwicklung von Luis guttun wird. Mein Dank gilt auch Roman Rammerstorfer und seiner Firma Rora Installationen aus Österreich. Roman ist ein langjähriger Sponsor und Partner – vielen Dank an sein Unternehmen und natürlich für sein persönliches Engagement im Team.»
