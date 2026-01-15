Freudenbergs Sportbike-Trio ist mit Ruben Bijman komplett

Das Team Freudenberg Rora-Paligo Racing verstärkt sein Fahreraufgebot für die Saison 2026 mit einem bekannten Namen: Ruben Bijman kehrt zurück in das Team um Carsten Freudenberg. Nach einem Jahr in der IDM Supersport kehrt der Niederländer damit zu der Mannschaft zurück, mit der er bereits 2024 erfolgreich war. Vor zwei Jahren war Ruben Bijman für das sächsische Team in der IDM Supersport 300 am Start. Mit konstant starken Leistungen, zahlreichen Podiumsplatzierungen und permanentem Kampf um Siege sicherte er sich am Ende verdient den Vizemeistertitel. Diese Konstanz und Erfahrung machen ihn nun zu einem wichtigen Baustein für die Zukunft des Teams.

In der Saison 2026 wird der Niederländer gemeinsam mit Rookie Mika Siebdrath und Luis Rammerstorfer das Aufgebot des Teams in der IDM-EuroMoto komplettieren. Alle drei Piloten gehen dabei auf der Triumph Daytona 660 in der Sportbike-Kategorie an den Start. «Es ist großartig, dass ich zurück im Team Freudenberg bin», versichert Bijman. «Wir haben 2024 schon gezeigt, dass wir super zusammenarbeiten können. Ich bin happy, wieder mit der Crew zusammenarbeiten zu dürfen. Ich fühle mich sehr gut und bereite mich bereits intensiv mit entsprechenden Workouts auf die Saison vor. Vielen Dank an Carsten Freudenberg und die Partner Paligo, Rora und Co. für das Vertrauen. Ich werde alles geben, sodass wir an 2024 anknüpfen können.»

Mit diesem Fahrer-Line-up gelingt Teamchef Carsten Freudenberg der gezielte Spagat zwischen Erfahrung und Nachwuchsförderung. Während Bijman seinen reichen Erfahrungsschatz einbringt, sollen Siebdrath und Rammerstorfer von seinem Know-how, seiner Streckenkenntnis und seiner Routine im IDM- und EuroMoto-Umfeld profitieren. Damit sind die Weichen für ein erfolgreiches Rennjahr 2026 gestellt.

«Ich bin happy, dass wir Ruben zurück im Team haben», bestätigt Carsten Freudenberg. «2024 war er einer der konstantesten Fahrer im Feld und ist Vizemeister geworden. Er bringt sehr viel Erfahrung auf unterschiedlichen Bikes mit, kennt das IDM- bzw. EuroMoto-Umfeld und die Strecken. Der perfekte Erfahrungsträger für unsere Nachwuchspiloten Luis und Rookie Mika. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit allen dreien. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Line-up den Fans und unseren Partnern für ihre Unterstützung 2026 etwas zurückgeben können.»

