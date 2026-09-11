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Jakob Rosenthaler verletzt: «Ich beende das schwerste Jahr meiner Karriere»

Der Österreicher in der Euro Moto Sportbike ist zum zweiten Mal in diesem Jahr verletzt. Nach dem Knie waren jetzt zwei Finger dran. Das Finale auf dem Hockenheimring ist für ihn gestrichen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Sportbike

Jakob Rosenthaler
Jakob Rosenthaler
Foto: Rosenthaler/Instgram
Jakob Rosenthaler
© Rosenthaler/Instgram

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Es sah für Jakob Rosenthaler nach einem gelungenen Einstieg in die Euro Moto Sportbike aus. Gleich in seinem zweiten Rennen beim Auftakt auf dem Sachsenring landete er mit Platz 2 auf dem Podest. In Brünn haute der Österreicher mit seiner Triumph vom Team RT Motorsports um den Niederländer Rob Vennegoor den Doppelsieg raus. Rosenthaler avancierte zum Mitfavoriten um den Titel. Doch nach den ersten Erfolgen kannte seine Saison quasi nur noch eine Richtung und die hieß bergab.

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Zwei Wochen vor dem Finale auf dem Hockenheimring gab Rosenthaler nun per Instagram das vorzeitige Ende seiner Saison 2026 bekannt. Beim Rennen auf dem Nürburgring war er erneut schwer gestürzt und kassierte damit schon die zweite Verletzung des Jahres.

Operation nach Nürburgring-Sturz

«Nach einem schweren Sturz im ersten Rennen auf dem Nürburgring habe ich mir zwei Finger meiner linken Hand ziemlich schwer verletzt», schildert er aktuell seine Situation. «Um eine Infektion zu vermeiden, wurde ich direkt nach dem Sturz in Deutschland operiert. Natürlich bin ich enttäuscht. Ich war endlich wieder auf dem Weg zurück und konnte zum ersten Mal seit meiner Knieverletzung wieder schmerzfrei fahren. Dass die Saison nun so endet, macht es noch schwerer zu akzeptieren.»

Im Artikel erwähnt

Wenig überraschend bezeichnet er das für ihn abgelaufenen Rennsport-Jahr als die schwierigste Saison seiner Karriere. Trotz einiger Siege und Podiumsplätze. «Darauf bin ich stolz», erklärt er, «vor allem angesichts all der Herausforderungen, die wir bewältigen mussten. Ein riesiges Dankeschön an alle, die mich während dieser Saison unterstützt haben, und ganz besonders an mein Team RT Motorsports Racing. Auch wenn wir die Saison mit einem Tiefpunkt beenden müssen, habe ich jedes einzelne Rennen, das wir gemeinsam bestritten haben, wirklich genossen. Vor allem den unglaublichen Saisonstart.»

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«Jetzt werde ich mich ein wenig zurückziehen», sagt er abschließend, «all meine Verletzungen richtig auskurieren und dann stärker denn je zurückkommen.» Ein Wiedersehen in der Saison 2027 dürfte damit gebongt sein, in welcher Form auch immer.

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