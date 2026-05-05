Neues WM-Kapitel fürs Team Freudenberg – Wildcard für Zuda

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Stepan Zuda vom Team Freudenberg Rora Paligo erhält eine Wildcard für das Sportbike-Rennen der FIM Superbike World Championship und wird beim Lauf in Most in der World-Sportbike-Klasse an den Start gehen. Für den aus Liberec stammenden Fahrer wird es ein ganz besonderes Wochenende – ein Heimrennen vor tschechischem Publikum, bei dem er die Landesfarben mit Stolz vertreten wird.
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Nach dem Auftakt der Euro Moto am kommenden Wochenende am Sachsenring geht es für Zuda und die Freudenberg-Crew ohne Umwege direkt weiter nach Most. Mitte Mai wartet dann die große Bühne der Weltmeisterschaft und damit eine einmalige Chance für Fahrer und Team gleichermaßen. Um bestens vorbereitet zu sein, hat das Team in den vergangenen Wochen bereits einen zusätzlichen Test in Most eingeschoben, bei dem Zuda wertvolle Kilometer auf seiner Freudenberg-Triumph sammeln und gemeinsam mit der Crew intensiv am Setup arbeiten konnte. «Wir freuen uns sehr über diese Chance und sind stolz darauf, Stepan bei seinem Heimrennen in der Weltmeisterschaft begleiten zu können», so Teamchef Carsten Freudenberg. «Für unser gesamtes Team ist das ein besonderer Moment, da Most auch zu unseren Heimstrecken gehört und viele Fans vor Ort sein werden. Gleichzeitig ist dieser Einsatz enorm wichtig für die Weiterentwicklung unseres Sportbike-Projekts im Hinblick auf die Zukunft. Es ist natürlich etwas Besonderes, mit einem tschechischen Fahrer bei seinem Heimrennen am Start zu sein. Vielen Dank an alle Sponsoren für den tollen Support im Team Freudenberg.»
Vor heimischen Fans zu fahren, bedeutet mir sehr viel.Stepan Duda
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Für Stepan Zuda geht mit dem Wildcard-Einsatz ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Gleichzeitig markiert das Event auch für Freudenberg Rora-Paligo Racing die Rückkehr auf die internationale WM-Bühne. «Es ist eine große Ehre für mich», betont Zuda, «beim Lauf in Tschechien in der Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Vor heimischen Fans zu fahren, bedeutet mir sehr viel und bringt natürlich auch viel Aufmerksamkeit mit sich. Ich bin super gespannt auf diese neue Erfahrung und freue mich riesig auf das Wochenende in Most. Vielen Dank an meine Familie, meine Freunde und all meine Sponsoren, die mir diesen WM-Einsatz ermöglichen.»
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