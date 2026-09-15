Oliver Svendsen: «Ich suche einen Platz für die Euro Moto Hockenheim»

Nach seinem Titelgewinn wollte Oliver Svendsen 2025 auch in der neuen Klasse Sportbike durchstarten. Doch seitdem hakt es in der Laufbahn des erfolgreichen Dänen. Während seine Ergebnisse auf der Strecke stimmten, musste das Team um den damaligen Besitzer Denis Hertrampf in Sachen Racing-Abteilung Insolvenz anmelden. Sponsor ERC, der sonst in der Langstrecken-WM ein Team betreibt, sprang ein. Zum Schluss seiner unruhigen Saison brach sich Svendsen noch die Knochen und war für den Rest des Jahres mit Krücken unterwegs.

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Aufwärts gehen sollte es 2026. ERC hatte ein Team auf die Beine gestellt. Für die Piloten Mitgift-frei. Doch mit den Kawasaki und den zwei unterschiedlichen Reglements der Euro Moto Sportbike, einmal BSB und einmal WM, kam man auf keinen grünen Zweig. Nach dem Auftakt zog sich das Team für zwei Rennen zurück. Damit verbunden auch die Zwangspause für Svendsen.

Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass die Dinge nicht so laufen, wie man es sich erhofft hat. Oliver Svendsen

Das Team tauchte wieder auf, doch zwischen Teambesitzer Uwe Reinhardt und den technischen Kommissaren kam es nach einem Protest wegen eines neu aufgespielten Mappings zu keiner Einigung und Reinhardt sperrte sein Team kurzentschlossen ganz zu. Da hatte sich Svendsen allerdings schon im Vorfeld verabschiedet. Seitdem ist Zuschauen beim Dänen angesagt.

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Jetzt will es Oliver Svendsen nochmals wissen: «Ich suche einen Platz in einem Team für Hockenheim. Diese Saison ist nicht ganz so gelaufen wie geplant, und bisher hatte ich nur die Gelegenheit, an einem Rennen teilzunehmen. Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass die Dinge nicht so laufen, wie man es sich erhofft hat, es hinnehmen und weitermachen. Deshalb versuche ich es jetzt mal: Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Euro Moto-Rennen in Hockenheim anzutreten. Falls jemand einen freien Platz hat, einen Fahrer sucht oder jemanden kennt, mit dem ich Kontakt aufnehmen sollte, würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen.»

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Dazu teilt er über seine Kanäle ein Video, auf dem er eine Talentprobe abgibt. «Dieses Video stammt aus dem letzten Jahr», erklärt er, «hoffentlich hilft es, wenn ich es noch einmal teile, damit es die richtigen Leute erreicht. Jedes Teilen und jede Markierung werden sehr geschätzt. Schreibt mir eine Direktnachricht, falls ihr etwas zu bieten habt.»