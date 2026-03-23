RT Motorsports bietet Euro Moto Sportbike-Platz für Kurzentschlossene

Das erste Saison-Treffen der Euro Moto, vormals IDM, steht für das zweite Mai-Wochenende im Kalender. Aktuell laufen die Anmeldungen für das Jahr 2026. Im Team RT Motorsports von Rob Vennegoor ist neben dem Niederländer Tom Kuil noch ein Fahrer-Platz frei. Wer mitmachen will, muss sich allerdings schnell entscheiden.

Werbung

Werbung

«Wir bieten eine spannende Chance für einen Fahrer in der EuroMoto (IDM) Sportbike-Meisterschaft», wirbt die Mannschaft aus den Niederlanden aktuell auf allen erdenklichen Kanälen. «Als Meisterteam von 2025 suchen wir einen motivierten und talentierten Fahrer, der gemeinsam mit uns um den Titel kämpft. Auf der Triumph Daytona 660 wirst du Teil eines professionellen und gut strukturierten Teams.»

Die Saison 2026 der Euro Moto, die bisher unter dem Namen IDM bekannt war, umfasst sieben Veranstaltungen und mit je zwei Rennen sowie sechs offizielle Testtage. «Die perfekte Plattform, um auf hohem Niveau zu fahren und sich weiterzuentwickeln», ist das Team überzeugt. «Aber bitte beachte, dass der Rennsport eine finanzielle Verpflichtung erfordert; Bewerbungen ohne entsprechendes Budget werden nicht berücksichtigt.»

Der erste Test des Teams ist bereits für kommenden Montag, den 30. März in Hockenheim geplant. Von dort geht es direkt nach Assen, wo die Fahrt am 1. April weitergeht. Ende April geht es noch für zwei Tage nach Oschersleben. Auf Testfahrten in Spanien hat man im Team RT Motorsports bewusst verzichtet. «Das kostet nur unnötig viel Geld», erklärt Rob Vennegoor das Vorgehen. «Die Euro Moto beginnt so spät, dass wir besser auf Strecken der Meisterschaft trainieren, als viel Geld für Reisen nach Spanien auszugeben. Man hat ja gesehen, wieviel Probleme es in Spanien mit dem schlechten Wetter gegeben hat.»

Werbung

Werbung

Interessenten für den Fahrerplatz können sich direkt beim Teamchef melden. robvennegoor@hotmail.com. Wenn alles nach Plan läuft, kann die gemeinsame Reise bereits in wenigen Tagen losgehen.