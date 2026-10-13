Sportbike-Team wagt den Sprung von der Euro Moto/IDM in die WM

Mit der Rückkehr in das WM-Fahrerlager wird ein neues Kapitel für das niederländische Team um Rob Vennegoor aufgeschlagen. Unbekannte ist das Team da nicht. RT Motorsports machte 2011 erstmals im WorldSBK-Fahrerlager auf sich aufmerksam, als es in der Superstock 600-Klasse mit dem Fahrer Jed Metcher antrat und gemeinsam mit MTM den Meistertitel sicherte.

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Seit 2016 war das Team eine feste Größe im WorldSBK-Fahrerlager und hat sich als professionell und wettbewerbsfähig etabliert. «In dieser Zeit erzielte unser Team zahlreiche Siege mit einer Reihe talentierter Fahrer», erinnert sich Vennegoor. «In der World Supersport 300-Meisterschaft kamen wir seinerseits nahe an den Kampf um den Gesamttitel heran und belegten 2021 mit Tom Booth-Amos den zweiten Platz sowie 2024 mit Inigo Iglesias den dritten Platz.»

Zukunft: Sportbike

Im Jahr 2025 verlagerte RT Motorsports seinen Fokus auf die neue Sportbike-Kategorie und trat zunächst in der IDM-Meisterschaft an. In der Weltmeisterschaft hielt die Organisation noch ein weiteres Jahr an der 300er-Klasse fest. Erst seit diesem Jahr wechselte man auch in der WM zur Sportbike-Klasse.

Das niederländische Team holte 2025 Inigo Iglesias an Bord und erzielte sofort Erfolge: Iglesias sicherte sich mit RT Motorsports den IDM-Sportbike-Titel. «Wir setzten in dieser Saison das erfolgreiche Sportbike-Programm fort», so Vennegoor, «wobei RT Motorsports erneut in der IDM Sportbike antrat und mehrere Siege errang, während es gleichzeitig seine technische und operative Erfahrung in dieser Kategorie weiter ausbaute.»

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In der IDM, die dieses Jahr unter dem Namen Euro Moto firmierte, war das Team mit Hersteller Triumph unterwegs und setzte den Niederländer Tom Kuil und den Österreicher Jakob Rosenthaler ein, der allerdings seine Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste. Beim Euro Moto-Finale in Hockenheim setzt man mit dem Spanier Daniel Mogeda und Hersteller Honda noch ein separates Team ein. Es war absehbar, wo die Reise hingehen sollte.

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«Die langjährige Erfahrung des Teams, seine professionelle Herangehensweise und die nachweisbaren Erfolge blieben nicht unbeachtet», ist sich Vennegoor sicher. «Nach ausführlichen Gesprächen hat RT Motorsports eine Vereinbarung mit Honda Motor Europe Ltd. getroffen, um als Honda-Team in der World Sportbike-Meisterschaft 2027 anzutreten. Unter dem Namen RT Motorsports – Honda wird das Team mit zwei Fahrern in die erste Saison dieses neuen Projekts starten. Ein neues Kapitel mit Honda beginnt.»

Pläne für die IDM 2027 gibt es noch keine

«Wir sind äußerst stolz darauf, dieses neue Projekt in Angriff zu nehmen, und das Vertrauen von Honda ist nach vielen Jahren harter Arbeit, erzielten Erfolgen und – was ebenso wichtig ist – dem Aufbau starker und dauerhafter Beziehungen zu unseren treuen Partnern eine große Belohnung», meint Vennegoor abschließend. «Ein Team entsteht nicht innerhalb eines Jahres, sondern wird über einen viel längeren Zeitraum aufgebaut. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Punkt erreicht zu haben, aber mehr noch: Wir sind fest entschlossen, dieses Projekt mit Honda zum Erfolg zu führen. Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit mehreren Fahrern und werden in den kommenden Wochen unsere Fahreraufstellung sowie unsere Partner für die Saison 2027 bekannt geben. Mein Dank gilt Honda für das Vertrauen, das sie in RT Motorsports gesetzt haben, sowie all unseren Partnern, die unser Projekt weiterhin unterstützen. Wir freuen uns darauf, diese neue Herausforderung gemeinsam anzugehen.»