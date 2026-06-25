Sportbike: Herber Rückschlag für Rosenthaler, WM-Sieger Ieraci übernimmt

«RT Motorsports bleibt trotz Rückschlag vor dem Euro Moto-Lauf auf den Sieg in Most fokussiert», versichert Teamchef Rob Vennegoor. Nach einem hervorragenden Saisonstart des Österreichers Jakob Rosenthaler, zuletzt mit einem Doppelsieg in Brünn, war das Selbstvertrauen des Teams und ihres Piloten groß. Doch an diesem Wochenende muss das Team einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. «Der österreichische Fahrer Jakob Rosenthaler, der derzeit die Meisterschaftswertung anführt, ist nicht einsatzfähig und wird seine Position an diesem Wochenende in Most nicht verteidigen können», lautet die kurze Mitteilung des niederländischen Teams.

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Die heißen Bedingungen werden anspruchsvolle und hart umkämpfte Rennen mit sich bringen. Rob Vennegoor

Der Italiener Bruno Ieraci wird im RT Motorsports einspringen. Als offizieller Triumph-Fahrer in der Sportbike-Weltmeisterschaft und Sieger des Rennens in Misano bringt Ieraci umfangreiche Erfahrung und nachgewiesene Leistung mit. «Seine Vertrauthei sowohl mit den Triumph-Maschinen als auch mit der Rennstrecke macht ihn zu einem starken Anwärter für das Team», ist sich Vennegoor sicher. «Neben Ieraci wird auch Teamkollege Tom Kuil an den Start gehen. Kuil zeigt weiterhin eine große Motivation und stellt sein Talent und seine Schnelligkeit immer wieder unter Beweis.»

«Für das gesamte Wochenende werden extreme Temperaturen erwartet, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt», meint der Teamchef. «Die heißen Bedingungen werden anspruchsvolle und hart umkämpfte Rennen mit sich bringen, bei denen Strategie und Ausdauer entscheidende Faktoren sein werden. Trotz dieses Rückschlags blickt RT Motorsports zuversichtlich und entschlossen auf das Rennen in Most.

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