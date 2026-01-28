Sportbike-Meisterteam schickt zwei Frischlinge in die IDM-EuroMoto 2026

Das niederländische Team RT Motorsports blickt auf einige bewegte Monate zurück. Nach dem überzeugenden Titelgewinn in der IDM Sportbike mit Inigo Iglesias wurde am Abend der Meisterschafts-Party Abschied vom spanischen Fahrer genommen. «Ein Topfahrer in einem echten Dreamteam, die in den vergangenen drei Saisons zahlreiche Siege und Meisterschaften erringen konnten», waren sich die Verantwortlichen einig.

Doch damit nicht genug der Veränderung für den Start in die zweite Saison der neuen Klasse, die im Vorjahr die Supersport 300-Meisterschaft abgelöst hatte. Neben dem Weggang von Iglesias kündigte auch Team-Sponsor Wematik an, einen Schritt zurückzutreten und nicht länger als Titelsponsor aufzutreten. Trotz verschärfter Bedingungen und dem Warten auf ein aktuelles Reglement der IDM-EuroMoto 2026 entschieden sich die Teameigentümer Rob Vennegoor und Gerald Lekkerkerker gemeinsam dazu, ihr erfolgreiches Team fortzuführen. Zusammen mit den vertrauten und erfahrenen Kräften innerhalb der Organisation.

Doppelter Nachwuchs

Zwei junge Talente in einem Team. Eine besondere Konstellation für die kommende Saison ist das Aufeinandertreffen zweier jungen und talentierten Fahrern bei RT Motorsports. Im Jahr 2026 wird das Team erneut mit der Triumph Daytona 660 in der EuroMoto Sportbike-Meisterschaft, vormals IDM antreten.

Der 16-jährige Australier Hudson Thompson aus Buff Point (NSW) durchlief, ebenso wie sein bekannter älterer Bruder Carter Thompson, den Ausbildungsweg über die Motostars-Meisterschaft, den R3 Cup bis hin zur ASBK SSP300-Meisterschaft. Dabei konnte Hudson bereits mehrere Siege erzielen. Mit seinem großen Ehrgeiz und seiner natürlichen Geschwindigkeit wird RT Motorsports erneut ein australisches Talent auf dem Weg zu einer erfolgreichen europäischen Karriere begleiten.

Der 17-jährige Tom Kuil aus Groningen, nur wenige Kilometer nördlich von Assen, stieg aus verschiedenen Jugendklassen in den Moto4 Northern Cup auf. Siege und ein Meistertitel unter anderem in der Junior-Supermoto- sowie der Open-125-Klasse unterstreichen sein Potenzial. Eine Verletzung warf ihn lange Zeit zurück, doch beim Cup-Rennwochenende auf dem Nürburgring im vergangenen September zeigte Kuil erneut seine Klasse als schnellster Niederländer.

Mit Hudson Thompson und Tom Kuil, einem erfahrenen technischen Team und der bewährten Triumph Daytona 660 beginnt RT Motorsports hochmotiviert die Vorbereitung auf