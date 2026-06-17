Winkler lässt schmerzhafte Schleiz-Erinnerung mit Doppelsieg hinter sich

Für WSC-Pilot Micky Winkler (24) war der Gaststart beim 91. Internationalen Schleizer Dreieck-Rennen weit mehr als nur ein zusätzlicher Renneinsatz außerhalb der Euro Moto. Nach dem enttäuschenden Wochenende beim zweiten Euro Moto Sportbike-Event im tschechischen Brünn stand auf seiner Heim- und Lieblingsstrecke vor allem die Rückkehr zu alter Stärke im Fokus.

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Dabei war die Aufgabe keineswegs selbstverständlich: Erst im vergangenen Jahr hatte sich Winkler beim Schleizer Dreieck verletzt, was für ihn das vorzeitige Saisonende bedeutete. Entsprechend groß war die Motivation, diesmal ein positives Zeichen zu setzen.

Diese beiden Siege haben mir natürlich wieder ordentlich Auftrieb gegeben. Micky Winkler

Und genau das gelang dem Schleizer eindrucksvoll. Bereits in der Qualifikation sicherte sich Winkler souverän die Pole-Position. In beiden Rennen der German Twin Trophy ließ er anschließend nichts anbrennen, fuhr jeweils vom Start bis ins Ziel ungefährdet an der Spitze und drehte zudem in beiden Läufen die schnellste Rennrunde. Besser hätte das Rennwochenende für Fahrer und Team kaum verlaufen können. Anders als im Vorjahr sorgte zudem durchgehend trockenes Wetter für stabile und berechenbare Bedingungen auf der Strecke.

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«Diese beiden Siege haben mir nach dem Brünn-Wochenende natürlich wieder ordentlich Auftrieb gegeben», erklärte Winkler nach den Rennen, der bei der Euro Moto eine empfindliche Strafe wegen eines Mepoletten-Patzers kassiert hatte. Auch WSC-Teamchef Roland Matthes zog ein positives Fazit: «Wir konnten das Wochenende nicht nur für zwei Siege nutzen, sondern auch am Fahrwerk noch einige wichtige Dinge ausprobieren. Das gibt uns zusätzliche Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben.»

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Mit dem gelungenen Auftritt in Schleiz blicken Fahrer und Team nun optimistisch auf den dritten Euro Moto-Event der Saison. Vom 26. bis 28. Juni geht es nach Most, wohin Winkler den Schwung aus seinem Heimrennen mitnehmen möchte.