WSC-Racing-Team und Micky Winkler nach Schleiz-Crash wieder startklar

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
WSC-Pilot Micky Winkler absolvierte in der vergangenen Woche einen viertägigen Fitness-Test auf der spanischen Rennstrecke von Almería und setzte dabei ein positives Ausrufezeichen. Bei optimalen Wetter-Bedingungen konnte Winkler seinem Teamchef eindrucksvoll beweisen, dass er nach der heftigen Verletzung, die er im August 2025 aus Schleiz mitgebracht hatte, und der darauffolgenden intensiven Behandlung wieder vollständig fit ist.
Werbung
Werbung
Wichtigstes Test-Fazit: Von den Verletzungen aus der vergangenen Saison sind keinerlei negative Folgen zurückgeblieben. Im Fokus der vier Almeria-Testtage stand neben der körperlichen Belastbarkeit auch die Performance auf der Aprilia RS 660 Factory. Micky Winkler überzeugte seine Mannschaft mit konstant schnellen, teils beeindruckenden Rundenzeiten. Nach der langen Off-Season fand er schnell seinen Rhythmus und zeigte sich sowohl fahrerisch als auch mental in starker Verfassung.
Vielleicht gibt es in Kürze noch weitere spannende Neuigkeiten vom Team WSC RacingRoland Matthes
«Nachdem ich im letzten Jahr an keinem IDM-Rennen mehr teilnehmen konnte, wollte ich unbedingt frühzeitig wissen, wo ich stehe. Nach diesem Test bin ich sehr zufrieden und absolut zuversichtlich für die Saison 2026. Von mir aus kann es bald losgehen», fiebert der 23-Jährige Schleizer seinem Start in der Klasse EuroMoto Sportbike, im letzten Jahr noch unter dem Namen IDM unterwegs, hoch motiviert entgegen.
Werbung
Werbung
Auch technisch verliefen die Testfahrten in Spanien reibungslos. Vor dem Saisonstart Anfang Mai am Sachsenring sind noch weitere Tests des WSC-Teams mit Winkler und seiner Aprilia RS 660 geplant. Team-Chef Roland Matthes blickt optimistisch auf den Start der Sportbike-Saison 2026: «Wir sind in diesem Jahr sehr viel besser gerüstet und freuen uns im Team alle auf die Saison mit Micky. Vielleicht gibt es in Kürze noch weitere spannende Neuigkeiten vom Team WSC Racing.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach