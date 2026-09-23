Balance of Performance verpufft: Twan Smits wechselt in die WorldSBK

Nach den beiden Rennen vom Nürburgring war der nächsten Check-Point in der Euro Moto Superbike fällig. Nach vier Siegen in Folge war die Yamaha von Twan Smits dran und hätte beim Finale auf dem Hockenheimring mit 14.500 Umdrehungen pro Minuten klarkommen müssen. 300 weniger als bei seinen Siegen. In wie weit diese Reduzierung nun Einfluss auf Smits Rundenzeiten und Ergebnisse gehabt hätten, wird man nicht mehr erfahren. Denn Smits sagte der Euro Moto vorzeitig ‚Tot Ziens‘ und verabschiedete sich in die Superbike-Weltmeisterschaft. Er wird die Saison für Moto X Racing zu Ende fahren. Weil Bahattin Sofuoglu in die Supersport-Kategorie zurückkehren wollte, benötigte das italienische Yamaha-Team einen adäquaten Nachfolger, der bereits am kommenden Wochenende in Cremona verfügbar war.

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Der 22-jährige Niederländer, der erst in seinem zweiten Jahr auf einem Superbike in der deutschen Meisterschaft fährt, befindet sich auf einer Erfolgswelle: Er sicherte sich die Pole-Position und beide Siege an den letzten beiden Rennwochenenden. Erst beim Heimrennen in Assen und dann beim vorletzten Euro Moto-Wochenende auf dem Nürburgring. Smits ist Teil des „BLu Cru-Programms von Yamaha, in dessen Rahmen er seine Karriere im Yamaha R3-Cup in den Niederlanden begann, gefolgt von der IDM Supersport300 und der IDM Supersport.

Im Durchmarsch auf die Weltbühne

«Mir fehlen noch immer die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben«, erklärte Smits vor seiner Abreise Richtung WM. «Die Chance zu bekommen, Teil der Superbike-Weltmeisterschaft zu sein, war mein größter Traum, seit ich im niederländischen R3-Cup mit dem Rennsport angefangen habe. Als Yamaha mich mit dem Angebot anrief, konnte ich es einfach nicht glauben. Ich möchten der gesamten Yamaha-Familie und Moto X Racing für diese großartige Chance danken. Ich habe bereits den ersten Test mit meinem neuen Motorrad absolviert, und diese R1 ist wirklich ‚next level‘. Man kann viel später bremsen, und auch das Elektronikpaket und die damit verbundenen Möglichkeiten scheinen endlos zu sein. Es wird einige Zeit dauern, das volle Potenzial des Motorrads auszuschöpfen, aber wir haben bereits während des Tests Fortschritte gemacht, und ich freue mich auf mein erstes Wochenende in Cremona. Wie immer werde ich mein Bestes geben, und mein Ziel ist es, in diesem Jahr meine ersten Punkte in der World Superbike zu holen.

WM-Teamchef Sandro Carusi kannte Smits bereits, denn als der Niederländer mit seiner Euro Moto-Yamaha in diesem Jahr mit einer Wildcard beim Meeting in Assen dabei war, hatten seine Piloten größte Mühe, ihn hinter sich zu halten. «Er ist ein junger Fahrer, der bereits beachtliches Talent zeigt, und ich bin sicher, dass das gesamte Team alles tun wird, um ihm die richtigen Voraussetzungen zu bieten, damit er seine beste Leistung zeigen kann», versprach Carusi.

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