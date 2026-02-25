BMW Media-Guide: IDM-EuroMoto kommt nur am Rande vor

«Im Kundensport sorgen die vielen privaten BMW-Teams seit Jahren für Titel, Siege und Podien», beschreiben die Verantwortlichen in München die Lage. «Diese weltweit erfolgreiche Rennfamilie stärken wir nun noch zusätzlich mit BMW Motorrad Motorsport

Official Teams in den Fokusmärkten USA, Großbritannien und Japan: OrangeCat Racing in der MotoAmerica, 8TEN Racing im Road Racing und der BSB sowie AutoRace Ube Racing in Japan und der FIM EWC.»

Auch in der IDM, die ab dieser Saison unter dem Namen EuroMoto internationaler werden möchte, stehen zahlreiche Fahrer mit einer BMW am Start. Am zahlenmäßig stärksten sind dabei das Team Masteroil-alpha-van Zon mit unter anderem Markus Reiterberger und das Team GERT56, die den ehemaligen WM-Piloten Marcel Schrötter ins Rennen schicken. Doch in der von BMW geförderten Liste taucht aus der IDM-EuroMoto niemand auf.

Uwe Geyer als Leiter Kundensport BMW Motorrad Motorsport meint: «Gemeinsam mit unseren Kundensport-Teams bilden wir eine große Racing-Familie, und die BMW Teams profitieren weltweit von den Entwicklungen aus unseren Werksengagements. Dazu zählen Komponenten aus der WorldSBK, wie eine neue Schwinge und Verbesserungen in der Elektronik. Neu sind die BMW Motorrad Motorsport Official Teams, die als Referenzteams dienen und mit denen wir unser Engagement in wichtigen Märkten strategisch erweitern. Unser Ziel lautet, die Kunden rund um den Globus zu stärken und die Erfolgsbilanz weiter auszubauen.»

Prominent platziert sind neben den WorldSBK-Fahrern auch Markus Reiterberger und Hannes Soomer. Aber nicht, weil sie in der IDM-EuroMoto zu den Titelfavoriten zählen, sondern weil sie für BMW in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start gehen.

Markus Reiterberger jagt den EWC-Titel

2025 3. Platz FIM Endurance World Championship,

Testfahrer im BMW Motorrad WorldSBK Test Team

2024 3. Platz FIM Endurance World Championship,

FIM Superbike World Championship,

FIM Asia Road Racing Championship

2023 3. Platz FIM Endurance World Championship,

Meister FIM Asia Road Racing Championship

2022 FIM Endurance World Championship,

Meister Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2021 2. Platz FIM Endurance World Championship,

Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2020 FIM Endurance World Championship,

Asia Road Racing Championship

2019 14. Platz FIM Superbike World Championship

2018 Europameister FIM Superstock 1000 European Championship

2017 Meister Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2016 16. Platz FIM Superbike World Championship

2015 Meister Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2014 3. Platz Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2013 Meister Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM),

Debüt FIM Superbike World Championship

2012 FIM Superstock 1000 Cup

2011 FIM Superstock 1000 Cup

Hannes Soomer etabliert sich weiter in der EWC

2025 3. Platz FIM Endurance World Championship,

Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2024 3. Platz FIM Endurance World Championship,

Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2023 FIM Superbike World Championship,

Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)

2022 FIM Supersport World Championship

2021 FIM Supersport World Championship

2020 FIM Supersport World Championship

2019 FIM Supersport World Championship

2018 FIM Supersport World Championship

2017 FIM Supersport World Championship,

Meister im European Supersport Cup

2016 FIM Supersport World Championship

2015 FIM Supersport World Championship

2013 FIM CEV Moto2 European Championship

2012 FIM CEV Moto2 European Championship

2011 FIM CEV Moto2 European Championship

BMW-Fokusmärkte

«Die Werksengagements in der WorldSBK und der FIM EWC bilden die Spitze der umfassenden weltweiten Aktivitäten von BMW Motorrad Motorsport», geht es in der BMW-Vorstellung weiter. «Dazu kommen das Herz und die Basis: der Kundensport. Die große internationale Racing-Familie feiert rund um den Globus Erfolge in den wichtigsten internationalen und nationalen Meisterschaften sowie bei den großen Road-Racing-Events. In der vergangenen Saison holten die privaten BMW Teams und Fahrer nicht weniger als zwölf Meistertitel. Zieht man Bilanz von den Erfolgen aller BMW Racer, lautet diese: 169 Siege und 242 weitere Podiumsplatzierungen in 22 verschiedenen Superbike- und Superstock-Klassen.»

«In Meisterschaften wie der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM), die nun EuroMoto heißt», hier fällt einmalig der Name der deutschen Serie, «der Französischen Superbike-Meisterschaft, der Spanischen Superbike-Meisterschaft und vielen weiteren Serien gehören die BMW Motorrad Kundensportteams seit Jahren zum absoluten Favoritenkreis. Sie arbeiten auch traditionell eng mit den dortigen Märkten zusammen. Um die internationale Racing-Familie noch mehr zu stärken, gibt es nun auch BMW Motorrad Motorsport Official Teams, die die Farben von BMW in anderen Regionen für dort ausgewählte Fokusmärkte vertreten.»

Das Basis-Motorrad

Je nach Regelwerk darf in den unterschiedliche Meisterschaften unterschiedlich viel getan oder eben nicht getan werden. Die Basis eint allerdings alle Teilnehmer an den unterschiedlichen Prädikaten.