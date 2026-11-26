In Sachen IDM-Fahrertitel schickte BWM mit Vierfach-Champion Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW und Ex-WM-Pilot Marcel Schrötter vom Team GERT56 zwar zwei fahrerische Schwergewichte ins Rennen der Superbike-Klasse, doch mit dem Titel wurde es nichts. Dafür sammelten die BMW-Jungs in Sachen Markenmeisterschaft mehr Punkte als alle anderen und holten erneut den Titel.

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SPEEDWEEK.com fragte bei Uwe Geyer, Leiter Kundensport bei BMW Motorrad Motorsport, nach, wie der Hersteller aus Bayer den erneuten Titelgewinn und die Aussichten auf das IDM-Jahr 2027 bewertet.

Ward ihr mit den Ergebnissen zufrieden? Auch wenn es mit dem Fahrertitel erneut nichts geworden ist. «Im Gegensatz zur Saison 2025 konnten wir in 2026 bis zum Schluss um den Titel kämpfen. Die Entscheidung viel erst in Hockenheim. Und das obwohl auch in der Saison 2026 wiederholt einige Teams eine außergewöhnliche Performance an einigen Rennwochenenden gezeigt haben. Wir konnten unser Paket weiter verbessern, was auch die starken Ergebnisse der vielen Privatfahrer gezeigt haben. Dennoch gibt es noch viel zu tun, um die Leistung der teilnehmenden Hersteller in der neuen IDM besser auszubalancieren.»

Habt ihr schon Pläne für Saison 2027? «Wir machen bei BMW Motorrad Motorsport keine Pause und arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Race-Paketes. Dabei fließt die Rückmeldung der weltweiten BMW Teams aus vielen internationalen Meisterschaften mit ein, um unser Motorrad für alle Teams und Fahrer weltweit zu optimieren und zu verbessern.

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Noch gibt es kein Reglement. Womit rechnest du und was darf aus BMW-Sicht nicht geändert werden, oder was muss unbedingt geändert werden? «Wichtig ist, dass ein Reglement für alle Teilnehmer Chancengleichheit bietet und vom Veranstalter entsprechend angewendet und durchgesetzt wird. Nur so kann in der IDM Superbike fairer Wettbewerb stattfinden. Ich bin mir sicher, dass das neue Team um Fabian Schuster, allen voran der Technische Leiter Michael Galinski mit Sachverstand und dem nötigen Fairness-Gedanken an die Sache rangehen. Erste Gespräche haben dazu bereits stattgefunden und haben die Themen Wettrüsten, Kostenexplosion und Chancengleichheit behandelt. Ich bin zuversichtlich, dass der ADAC hier einen guten Job machen wird, der alle Hersteller und Teilnehmer zufrieden stellt.»



Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Markenmeisterschaft Euro Moto Sportbike

1. 557 Punkte Triumph 2. 314 Punkte Aprilia 3. 59 Punkte Kawasaki 4. 58 Punkte Yamaha 5. 0 Punkte Honda

Markenmeisterschaft Euro Moto Supersport

1. 514 Punkte Yamaha 2. 356 Punkte Ducati 3. 225 Punkte Honda 4. 143 Punkte MV Agusta 5. 109 Punkte Kawasaki 6. 0 Punkte Triumph 7. 0 Punkte KTM

Markenmeisterschaft Euro Moto Superbike

1. 468 Punkte BMW 2. 353 Punkte Ducati 3. 178 Punkte Yamaha 4. 164 Punkte Honda

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