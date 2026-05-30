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Brünn/Superpole 1: Regenschauer fordert Superbiker heraus – Hobelsberger P1

Gemischte Bedingungen sind immer eine besondere Situation. Nicht mehr ganz nass, aber auch noch nicht komplett trocken. Patrick Hobelsberger riskiert es in der letzten Runden. Tulovic auf P4.

Euro Moto Superbike

Schlauer Fuchs Patrick Hobelsberger
Schlauer Fuchs Patrick Hobelsberger
Foto: Felix Wiessmann
Schlauer Fuchs Patrick Hobelsberger
© Felix Wiessmann

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Mit der Superpole 1 ging es für die Piloten der Euro Moto Superbike ans Eingemachte. Denn nur die drei Schnellsten bekommen die Chance, in der Superpole 2 um die besten Startplätze zu kämpfen. Und wie es bei so einem kurzen Training üblich ist, ging es drunter und drüber. Der kurz vor dem Startschuss niedergegangene Regenschauer verhalf dem ersten Showdown zu einer besonderen Würze.

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In seiner ersten gezeiteten Runde feuerte BMW-Pilot Milan Merckelbagh sein Arbeitsgerät erst mal in die Botanik. Nach einem kurzen Boxenstopp tauchte er aber wieder auf der Strecke auf und hatte den kleinen Patzer augenscheinlich gut weggesteckt.

Lukas Tulovic kämpfte sich in seiner dritten Runde mit einer Zeit von 2.20,832 min an die Spitze, dahinter folgten ihm Jan-Ole Jähnig, Kevin Orgis, Toni Finsterbusch und der wieder erstarkte Merckelbagh. Der Niederländer kam mit den schwierigen Verhältnissen und dem kurzen Bodenkontakt aber inzwischen gut zurecht und übernahm mit einer Zeit von 2.20,760 min das Kommando. Doch die Streckenverhältnisse besserten sich von Minute zu Minute.

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Letzter Versuch gelingt

Auf einmal katapultierte sich Honda-Pilot Patrick Hobelsberger vom letzten Platz auf die erste Position. Über sieben Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Der Bayer hatte nicht abgekürzt, aber seine Erfahrung in Sachen Reifenpoker dürfte ihn bei dem riskanten Spiel geholfen habe. Mit ihm in die Superpole 2 zogen Kevin Orgis und Milan Merckelbagh ein.

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Das Nachsehen hatte Lukas Tulovic, seines Zeichens Führender der Gesamtwertung der Euro Moto Superbike. Dem Ducati-Piloten blieb für den Rennsonntag nach Platz 4 in der Superpole 1 nur der zehnte Platz. Eine für den Meister des Vorjahres bisher unbekanntes Terrain.

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Pos

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Fahrer

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Zeit

01

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

5

1:56,965

02

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

4

+0,473

03

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

5

+0,905

04

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

7

+1,137

05

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

6

+1,325

06

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

87

6

+1,765

07

Patrick Hobelsberger

Hobelsberger Racing

Patrick Hobelsberger

52

3

+1,798

08

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

7

+2,737

09

Milan Merckelbagh

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Milan Merckelbagh

55

4

+4,595

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