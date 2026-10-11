Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Crash wegen Defekt in Vallelunga: Tulovic beendete die Saison mit Kopfweh

Es hätte der krönende Abschluss für eine stressige, aber erfolgreiche Saison für den Ducati-Piloten und Euro Moto Superbike-Champion werden soll. Der Plan ging schief.

Euro Moto Superbike

Lukas Tulovic kurz nach dem Crash
Lukas Tulovic kurz nach dem Crash
Foto: B-Max/Instagram
Lukas Tulovic kurz nach dem Crash
© B-Max/Instagram

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die gute Nachricht zuerst: Nach aktuellem Stand ist Superbike-Pilot Lukas Tulovic von gröberen Verletzungen verschont geblieben. Schön endete die Reise nach Italien und damit zum letzten Rennen der Saison 2026 dennoch nicht. Vor gerade Mal zwei Wochen hatte sich Tulovic mit dem Team Triple M Ducati Frankfurt zum neuen Euro Moto Meister der Klasse Superbike gekrönt und damit die erfolgreiche Titelverteidigung geschafft.

Werbung

Werbung

Auf eine ausschweifende Party hatte der Sportler im Anschluss an das Hockenheim-Finale extra verzichtet, denn schon Montagfrüh machte er sich auf den Weg Richtung Rom, wo er im nahegelegenen Vallelunga vor dem letzten Rennen der Italienischen Superbike-Meisterschaft im Team B-Max Racing neben Michael Ruben Rinaldi an den Start gehen wollte.

Vallelunga: Regen, Defekt, Sturz

Das Rennwochenende ging am Freitag mit dem verregneten freien Training schon zäh los. Nur eine Hand voll Fahrer quälte sich auf die Strecke. Am Samstag schaute es bei den beiden Qualifyings schon besser aus. Doch im ersten Rennen am Samstag-Nachmittag sah man von Lukas Tulovic nicht viel. Nach dem Start kam er nur bis Kurve 12. Dann landete er aufgrund eines technischen Defekts an der B-Max Ducati unsanft im Kies.

Im Artikel erwähnt

Auf den ersten Blick sah Tulovic zwar eingedreckt aber unverletzt aus. Dennoch ging es für ihn zum Medical Center und anschließend ins örtliche Krankenhaus. Am Ende wurde er für das restliche Wochenende für unfit erklärt. «Wenn in der CIV ein Fahrer mit dem Kopf voraus im Kies landet», erklärte Tulovics Manager und Italiener Claudio Cannizzaro, «schreiben die Regeln vor, dass er am restlichen Wochenende nicht mehr starten darf.» Allzu viele Medical Center und Krankenhäuser hat der sonst so sattelfeste Tulovic noch nicht von innen gesehen, doch preisverdächtig war die Versorgung vor Ort nicht.

Werbung

Werbung

«Deswegen war ich am Sonntag nochmals zu einem Check in einem privaten Krankenhaus», berichtet Tulovic. «Ich habe wohl eine leichte Gehirnerschütterung, aber so weit nichts Ernsthaftes. Mein Kopf braucht einfach ein paar Tage, bis er sich erholt hat.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Drivers

2026
Pos
Fahrer
Punkte

1

Lukas Tulovic

258.5

2

Marcel Schrötter

245

3

Markus Reiterberger

189

4

Twan Smits

178

5

Florian Alt

160

6

Jan-Ole Jähnig

130

7

Kevin Orgis

100

8

Toni Finsterbusch

99

9

Lorenzo Zanetti

94.5

10

Jan Mohr

79.5

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM